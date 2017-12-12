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Спорт

Южная Корея поддержит российских спортсменов

Вячеслав Володин (справа). Фото: vk.com/duma
Российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане ждет теплый прием – Южная Корея планирует создать специальную группу поддержки наших атлетов. Об этом на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным заявила председатель Объединенной демократической партии Республики Корея Чху Ми Э.
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"Выражаю вам слова благодарности за поддержку российских спортсменов. Для наших ребят будет важна поддержка Кореи – страны, принимающей Олимпиаду", – отметил председатель Думы.

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Володин также сказал, что отношения парламентов России и Кореи стали более динамичными и позволяют вывести многоаспектное сотрудничество сторон на новый уровень. Сейчас совместно с южнокорейскими законодателями депутаты Госдумы ведут подготовку к третьему совещанию спикеров парламентов стран Евразии.

Ранее спикер Думы, говоря о решении МОК по поводу участия российских спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее, сказал, что запрет российской сборной выступать под своим флагом перечеркивает сами принципы олимпизма. "Нельзя у спортсмена отбирать Родину, его страну. Флаг и гимн – это символы страны", – сказал Вячеслав Володин.

Фото: vk.com/duma

Путь, по которому идет Международный олимпийский комитет, политик назвал неправильным, а принятое 5 декабря решение – ангажированным. Спикер добавил, что те, кто принимал такое решение думали не о спорте и не об олимпийском движении. По его мнению, такой подход перечеркивает все принципы олимпизма.

Напомним, что исполком Международного олимпийского комитета отстранил Россию от зимней Олимпиады в Южной Корее. Участвовать в соревнованиях смогут лишь не употреблявшие, по мнению МОК, допинг спортсмены. Команда наших соотечественников будет называться "Олимпийские спортсмены из России". Выступят они под нейтральным флагом – белым полотнищем с пятью олимпийскими кольцами.

Комментируя это решение МОК, президент Владимир Путин сказал, что власти страны не будут препятствовать спортсменам, решившим выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018. Глава государства отметил, что многие спортсмены, в том числе те, которых он знает лично, потратили слишком много сил и времени ради участия в Олимпиаде, чтобы сейчас лишить их цели.

Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Goulding

"Они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно. Исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать, никому ничего блокировать, создавать условия, невозможные к участию", – подчеркнул президент.

Сегодня, 12 декабря Олимпийское собрание Олимпийского комитета России поддержало заявление российских спортсменов, которые готовы выступить на зимних Играх 2018 года.

Автор: Александр Комаров12 декабря 2017, 20:05

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