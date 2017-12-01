За сколько Родченков предал Россию

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков сделал откровенное заявление. Он рассказал о вознаграждении за свое участие в фильмах о якобы существующей госсистеме допинга в России.

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории признался, что получил "достаточно дорогую квартиру" и автомобиль Infiniti, передает Ura.ru. Вместе с тем Родченков добавил, что находится в затруднительном финансовом положении.

"Так как события идут более-менее в нужном направлении, цена моя растет, несмотря на то, что мой бюджет пришел в истощение", – цитирует информатора WADA НТВ. "А, плевать!" – оптимистично заключил Родченков.

Напомним, что 28 ноября были обнародованы выдержки из дневника Родченкова, где он написал об участии в якобы имеющей место российской государственной системе сокрытия положительных допинг-проб. Он утверждал, что за четыре дня до начала Игр-2014 передал министру спорта Виталию Мутко список, куда вошли фамилии спортсменов, употреблявшие коктейль из запрещенных стероидов и алкоголя. Допинг-пробы фигурантов списка, по версии Родченкова, позже были подменены.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории переехал в США в 2016 году и дал показания против российских спортсменов, одержавших победы на Олимпиаде в Сочи. Международный олимпийский комитет проводит расследование, в результате которого наша страна лишилась десяти медалей, опустившись с первого места в общем зачете на четвертое.