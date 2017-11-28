Предатель Родченков тайно кормил российских спортсменов допингом

Следственный комитет России (СКР) выступил с официальным заявлением по поводу очередных заявлений информатора WADA Григория Родченкова. Оказалось, что до лета 2016 года у него был доступ к базе данных спортсменов с допинг-пробами.

Следователи получили доказательства того, что в базе удаленно работал сотрудничающий с WADA бывший исполняющий обязанности директора ФГУП "Антидопинговый центр" Григорий Родченков, а также его сотрудники Олег Мигачев и Тимофей Соболевский. При этом они могли делать это как до, так и после отъезда из США. Продолжалась утечка информации до июня прошлого года.

"Об уязвимости базы также было известно представителям WADA, которые еще до 2014 года указывали Родченкову о данных недостатках и необходимости блокировки удаленного доступа", – цитирует официального представителя СКР Светлану Петренко сайт "Комсомольская правда". В ведомстве готовы предоставить WADA и Международному олимпийскому комитету доказательства таких манипуляций, передает телеканал "360".

Петренко сообщила, что Родченков самостоятельно распространял среди российских спортсменов препараты, содержащие допинг, не сообщая атлетам об их истинных свойствах, передает РЕН ТВ. Кроме того, известно, что информатор WADA умышленно уничтожил допинг-пробы российских спортсменов, а также обвинил Россию в осуществлении некой государственной программы допинга с целью скрыть свои преступления.