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Подставить Украину: Родченков заявил о странной просьбе Мутко

Григорий Родченков и Виталий Мутко. Фото: Dni.RU
Адвокат информатора WADA Григория Родченкова Джим Уолден рассказал, что вице-премьер Виталий Мутко, который тогда занимал должность министра спорта России, требовал от спортивного чиновника испортить мочу украинского спортсмена, чтобы дать победить российскому. Вдобавок ко всему, беглый функционер пообещал доказать существование системы допинга в российском футболе.
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Скандал, разгоревшийся после того, как в США сбежал бывший директор российского Антидопингового центра Григорий Родченков, продолжает не просто тлеть, а полыхать. С завидной регулярностью бывший российский спортивный чиновник озвучивает все новые обвинения, каждое из которых неизменно пользуется доверием и повышенным вниманием на Западе.

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 Допинг-скандалы

Сюжеты Допинг-скандалы

Так, через своего адвоката Джима Уолдена Родченков озвучил странную просьбу, которую он якобы получил от Виталия Мутков 2013 году во время личной встречи. Дескать, министр спорта требовал от спортивного функционера, чтобы тот испортил мочу украинского спортсмена и таким образом дал шанс победить атлету из России, передает портал Championat.com .

Каким образом директор российского Антидопингового центра мог иметь доступ к пробам спортсменов из других стран, а также какого украинского атлета так боялись в Министерстве спорта, что и не надеялись одолеть его в честной схватке, юрист не уточнил. Тем более, что Родченков на такой шаг идти отказался. "Мой клиент нашел оправдание, чтобы не делать этого", – подчеркнул Джим Уолден.

Кроме того, Родченков пообещал доказать существование целой системы допинга в российском футболе. Информатор WADA готов поделиться целым списком из десятков имен с представителями ФИФА. Пока же Международная федерация футбола, по определению Дждима Уолдена, "прячет голову в песок".

Тем временем в СМИ уже стали появляться списки возможных претендентов на участие в новом допинговом скандале. В него вошли играющие на клубном уровне за ЦСКА Игорь Акинфеев, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Алан Дзагоев, "спартаковцы" Дмитрий Комбаров, Андрей Ещенко, Денис Глушаков, Александр Самедов. Есть в нем и футболисты "Зенита" Юрий Лодыгин, Олег Шатов, Юрий Жирков, лучший бомбардир команды в этом сезоне чемпионата России Александр Кокорин, Игорь Денисов из "Локомотива", игроки казанского "Рубина". Впрочем, достоверность этих источников не доказана.

"То, что мелит Родченков – полнейшая чушь", – уверен почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. "У ФИФА есть своя служба допинг–контроля, свои офицеры и своя лаборатория", – цитирует его "Спорт-Экспресс".

"Это провокация, которая специально рассчитана то, что мы ввяжемся в дискуссию по теме, которой вообще нет. В футболе контроль как нигде – после каждого матча по два игрока каждой команды проходят допинг-контроль. Там специальная лаборатория. Родченков вообще не имеет отношение к этому", – рассказал Вячеслав Колосков.

Автор: Геннадий Куприянов26 ноября 2017, 17:24

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