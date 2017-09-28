Предателя Родченкова объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он объявлен в международный розыск, передает сетевое издание m24.ru.

Напомним, что скрывающийся в США Григорий Родченков рассказал о якобы поддерживаемой государством допинговой программе. На основании этих данных был составлен доклад WADA, после чего многих российских спортсменов не допустили до Олимпийских игр 2016 года.

