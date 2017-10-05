Российской чемпионке с пробитой головой удалили часть черепа
"Месяца два мне нельзя заниматься спортом. Когда болт пробил лобовое стекло и ударил мне прямо в голову, я отключилась, но всего на несколько секунд. Помню только, что Маша Байдина кричала: "Держи руль!" Когда машина съехала в кювет, помню, что сумела сама затормозить. Только потом поняла, что голова вся в крови", – рассказала в своем первом после аварии интервью знаменитая российская биатлонистка Ольга Медведцева. Она ехала с соревнований памяти Александра Гризмана, который в 2008 году погиб в ДТП.
"Врачи удалили часть кости. Сказали, что понадобится еще одна небольшая операция, но будет она не раньше февраля. Сейчас же никаких болевых ощущений я не испытываю", – отметила в беседе c Life.Ru Медведцева.
Напомним, в сентябре биатлонистки Ольга Медведцева, Ольга Вилухина и Светлана Слепцова попали в ДТП по дороге из Бородина в Красноярск. Судя по всему, за рулем автомобиля находилась Медведцева. Олимпийская чемпионка потеряла сознание после удара болта в голову: деталь отскочила от проезжающего мимо автомобиля и пробила лобовое стекло. В результате машина съехала в кювет и перевернулась.
На попутках Медведцеву доставили в больницу. Она получила серьезную черепно-мозговую травму. Врачи провели операцию и поместили спортсменку в реанимацию. Ее состояние тогда было оценено как средней степени тяжести. "Действительно, Ольга Медведцева сейчас находится в одном из крупных городских стационаров, она перенесла операцию.Она находится под наблюдением врачей", – заявил руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения по Красноярскому краю Зоя Масленникова. Жизни чемпионки ничего не угрожает, добавила представитель ведомства.
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