Ведущая прогноза погоды удивила зрителей пикантной выходкой

Аргентинская ведущая прогноза погоды Мария Соль Перес на один вечер сменила амплуа и стала ринг-герл. Ее появление едва не затмило выступление боксеров.

Девушка объявляла начало раундов во время поединка Омара Нарвеса и Николая Потапова, который состоялся в Буэнос-Айресе 14 октября. Мария была одета в короткие шорты и розовый бюстгальтер. На ногах 23-летней ведущей красовались туфли на высоком каблуке, сообщает The Sun.

Видеозапись ее появления на ринге уже стала вирусной и прославила девушку, которая, впрочем, и до этого не жаловалась на отсутствие поклонников. Мария считается самой сексуальной ведущей Аргентины, на ее страницы в социальных сетях подписаны более двух миллионов человек.