Ведущая прогноза погоды удивила зрителей пикантной выходкой
Девушка объявляла начало раундов во время поединка Омара Нарвеса и Николая Потапова, который состоялся в Буэнос-Айресе 14 октября. Мария была одета в короткие шорты и розовый бюстгальтер. На ногах 23-летней ведущей красовались туфли на высоком каблуке, сообщает The Sun.
Видеозапись ее появления на ринге уже стала вирусной и прославила девушку, которая, впрочем, и до этого не жаловалась на отсутствие поклонников. Мария считается самой сексуальной ведущей Аргентины, на ее страницы в социальных сетях подписаны более двух миллионов человек.
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