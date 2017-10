Порносайт вступился за затравленную волосатую модель

На странице порносайта xHamster в Twitter его представители обратились к известному спортивному бренду и модели, предложив разместить у себя баннеры со скандальными фотографиями. Кроме того, ресурс для взрослых подчеркнул, что сочувствует затравленной пользователями Арвиде.

"Мы поддерживаем женщин с любым телом. Арвида Бистрем – пионер в своей области. Она не стесняется волос на теле, и поэтому прекрасна", – заявил в соцсети вице-президент компании xHamster Алекс Хокинс. Он также призвал модель размещать свои снимки на порносайте.

Hairy hi @adidas and @arvidabystrom! Let`s partner up for #hairylegs and #hairyarmpits videos at xhamster! We have cookies! pic.twitter.com/ykUq7cvLHF