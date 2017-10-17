Порносайт вступился за затравленную волосатую модель

Известный порноресурс xHamster вмешался в скандал вокруг шведской модели Арвиды Бистрем, затравленной за небритые подмышки и ноги в рекламе Adidas. Сайт для взрослых поддержал эксцентричную девушку и предложил разместить у себя ее снимки.

На странице порносайта xHamster в Twitter его представители обратились к известному спортивному бренду и модели, предложив разместить у себя баннеры со скандальными фотографиями. Кроме того, ресурс для взрослых подчеркнул, что сочувствует затравленной пользователями Арвиде.

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"Мы поддерживаем женщин с любым телом. Арвида Бистрем – пионер в своей области. Она не стесняется волос на теле, и поэтому прекрасна", – заявил в соцсети вице-президент компании xHamster Алекс Хокинс. Он также призвал модель размещать свои снимки на порносайте.

Стоит отметить, что поклонники порно не пришли в восторг от идеи лицезреть волосатые ноги Арвиды в перерыве между просмотром пикантных роликов. "Давайте не будем", – написал один из пользователей в ответ на обращение xHamster к модели.

Напомним, что компания Adidas Originals опубликовала рекламный ролик с участием шведской модели Арвиды Бистрем. Девушка позирует в кедах спортивного бренда и коротком романтичном платье, попутно демонстрируя ноги с густой растительностью.

Публикация от arvida byström (@arvidabystrom) Авг 23 2017 в 2:25 PDT

Поклонники Adidas пришли в ужас от рекламы и обрушились с критикой на небритую модель. Под фото и видео с участием девушки появились многочисленные комментарии с оскорблениями и даже угрозами.

Отметим, что Арвида – ярая сторонница движения "Без бритья". Девушка намеренно отказалась от бритья подмышек и ног, посчитав, что ее тело прекрасно и без этого.