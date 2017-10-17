Кадыров в жесткой форме вызвал на бой Мирзаева
В нем он оскорбляет своего будущего противника и обещает "с
боковой его унести". Кадыров клянется, что заставит своего оппонента бегать по
клетке, как котенка. "Если ты такой
мужчина, давай проведем бой. Ты больше никто в этой жизни", – обращается
чемпион Дагестана к Расулу Мирзаеву.
Спортсмен, которого Закарья Кадыров вызывает на поединок, – известный боец смешанных единоборств. Его персональный рекорд – 17 побед и одно поражение. Мирзаев – чемпион мира по боевому самбо. Также он владеет навыками панкратиона и армейского рукопашного боя. Именно эта связка позволяет ему успешно выступать на ринге.
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