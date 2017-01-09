Елена Исинбаева показала неожиданное фото

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева удивила поклонников неожиданным фото. Спортсменка опубликовала в своем микроблоге селфи с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

"С легендой Диего Марадона", – подписала снимок Исинбаева в Instagram. На фото прыгунья и футболист обнимаются, позируя для селфи.

Снимок вызвал настоящий восторг у подписчиков спортсменки. Многие пользователи отмечали в комментариях, что на снимке не одна, а целых две спортивных легенды, имея ввиду и саму прыгунью.

При этом, встреча Исинбаевой и Марадоны стала полной неожиданностью для блогеров. Многие из них настойчиво интересовались у спортсменки, где именно она пересеклась с легендой футбола.

"Это вы где?", "Диего наверное сам напросился на фото?", "Леночка, где ты его нашла? Если не секрет", "Ни фига себе! Король с кородевой!", – написали удивленные фанаты. Впрочем, прыгунья так и не ответила на их вопросы.

With a legend Diego Maradona! С легендой Диего Марадона! ��⚽️ Фото опубликовано Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Янв 8 2017 в 10:55 PST

Известно, что сейчас Марадона находится в Цюрихе, куда он прилетел на церемонию награждения лауреатов ФИФА по итогам 2016 года. Церемония награждения состоится 9 января. Аргентинец будет вручать награду лучшему тренеру. В числе номинантов – итальянец Клаудио Раньери, португалец Фернанду Сантуш и француз Зинедин Зидан.