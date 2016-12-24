Боксер Поветкин пойдет под суд за допинг

Президент промоутерской компании "Мир бокса" Дмитрий Рябинский сделал новое заявление относительно скандала с допинг-пробами российского боксера Александра Поветкина. Промоутер сообщил, что в 2017 году будет судебное разбирательство по делу.

Рябинский анонсировал "большой суд" по делу с допинг-пробами Поветкина. "Что касается боев и прочего: нас ждет большой суд в следующем году. Будем судится, будем смотреть, что это и как с этим бороться. Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права", – сообщил глава "Мира бокса" в комментарии "Р-Спорт".

Напомним, боксер Александр Поветкин провалил допинг-тест 13 декабря, перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок был отменен.

В пробе "А" у россиянина обнаружили запрещенное вещество остарин. Этот препарат разрабатывается для лечения мышечной атрофии и остеопороза. Научные испытания показывают, что в результате приема препарата, у мужчин и женщин наблюдается прирост мышечной массы и потеря жировой ткани. Всемирное антидопинговое агенство ( WADA) внесло остарин в список запрещенных у спортсменов веществ в 2008 году.

При этом вчера, 23 декабря Рябинский заявил, что получил новые результаты, согласно которым пробы Поветкина – чистые. Промоутер заметил, что "вся эта история напоминает ситуацию с мельдонием". Рябинский подчеркнул, что остарин выводится из крови больше года, к тому же, запрещенное вещество могло попасть в организм боксера со спортивным питанием.

Александр Поветкин – заслуженный мастер спорта России, завоевавший множество международных наград. Боксер является чемпионом Игр доброй воли, двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира и олимпийским чемпионом в любительских соревнованиях.