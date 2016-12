У Поветкина нашли допинг от остеопороза

Рябинский дал подтверждение информации о допинге Поветкина в своем Twitter. "Да. У Саши нашли остарин. Непонятно, откуда он взялся. По идее такого не может быть. Разбираемся", – написал глава "Мира бокса".

При этом Рябинский завил, что допинг был обнаружен в пробе "А", после чего команда Поветкина потребовала вскрыть результаты пробы "Б". "Надо проводить расследование, надо вскрывать пробу "Б"", – цитирует Рябинского ТАСС.



Остарин разрабатывается для лечения мышечной атрофии и остеопороза. Научные испытания показывают, что в результате приема препарата, у мужчин и женщин наблюдается прирост мышечной массы и потеря жировой ткани. При этом происходит снижение уровня тестостерона в крови. Среди побочных эффектов также – проблемы с работой сердечно-сосудистой системы и печени.

Всемирное антидопинговое агенство ( WADA) внесло остарин в список запрещенных у спортсменов веществ в 2008 году. В 2013 году остарин был обнаружен в анализе велогонщика Никиты Новикова, сообщает портал Velolive. В России препарат приравняли к анаболическим стероидам и запретили в августе 2016 года.

Напомним, ранее стало известно о том, что боксер Александр Поветкин провалил допинг-тест перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок был отменен.

The @WBCBoxing has been notified by @Vada_Testing of adverse result of banned substance Ostarine from Alexander Povetkin.Ruling to come soon