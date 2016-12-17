Боксер Поветкин провалил допинг-тест

Российский боксер Александр Поветкин сдал положительную допинг-пробу перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Поединок был отменен.

О провальном тесте Поветкина стало известно из сообщения президента WBC Маурисио Сулеймана на своей странице в Twitter."VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг – прим. ред.) уведомила WBC о наличии запрещенного вещества остарина в крови у Александра Поветкина.",– написал Сулейман.

The @WBCBoxing has been notified by @Vada_Testing of adverse result of banned substance Ostarine from Alexander Povetkin.Ruling to come soon – Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) 17 декабря 2016 г.

После положительной пробы российского спортсмена, WBC лишил предстоящий поединок между Поветкиным и Стиверном титульного статуса. Позднее выяснилось, что схватка была отменена, об этом сообщил сайт NYFights со ссылкой на тренера канадского боксера. Бой за временный титул чемпиона WBC в супертяжелом весе должен был стартовать сегодня, 17 декабря в Екатеринбурге.

Напомним также, в августе 2016 года СМИ распространили информацию о том, что WBC отстранил Поветкина от боев чемпиона мира по версии WBA на неопределенный срок. Причина – положительная допинг-проба на мельдоний. Сообщалось, что об обнаружении этого запрещенного препарата в крови боксера стало известно еще в мае 2016 года. Однако позднее новость о дисквалификации была признана вбросом.

Александр Поветкин – заслуженный мастер спорта России, завоевавший множество международных наград. Боксер является чемпионом Игр доброй воли, двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира и олимпийским чемпионом в любительских соревнованиях.