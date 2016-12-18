Проваливший допинг-тест Поветкин сломал нос французу

Российский боксер Александр Поветкин, накануне проваливший тест на допинг, встретился на ринге с французом Жоанном Дюопа. В ходе поединка россиянин нокаутировал соперника, Дюопа отделался переломом носа.

Бой Поветкина и Дюопы прошел вчера вечером, 17 декабря, в Екатеринбурге. Француз была нокаутирован в шестом раунде, передает ТАСС. Изначально у спортсмена подозревали сотрясение мозга, однако, сам Дюопа написал в Facebook, что отделался только переломом носа.

"Результаты медицинского обследования хорошие, у меня только сломан нос. Я рисковал, но не все получилось. Обещаю, в следующий раз подготовлюсь лучше", - сообщил боксер.

Напомним, ранее стало известно, что в крови Александра Поветкина обнаружили запрещенный препарат остарин, который помогает увеличить мышечную массу, а также применяется при лечении остеопороза. Проба была сделана перед запланированным поединком с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Бой был отменен. Позднее стало известно, что Поветкин встретится на ринге с Дюопа.

Александр Поветкин – заслуженный мастер спорта России, завоевавший множество международных наград. Боксер является чемпионом Игр доброй воли, двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира и олимпийским чемпионом в любительских соревнованиях.