Обнародованы фамилии российских биатлонистов из списка Макларена

В Сети был опубликован документ, содержащий фамилии российских биатлонистов, предположительно упоминающиеся в докладе главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Атлеты подозреваются в употреблении допинга.

В документе имена примерно 40 спортсменов, сообщает NeveItalia. Результаты их допинг-проб прилагаются. В отдельной графе указывается, какое именно вещество было обнаружено в анализах того или иного атлета.

Примечательно, что в документе якобы есть комментарий экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в подсаживании спортсменов на допинг. Например, в моче двукратного призера чемпионатов Европы Тимофея Лапшина был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, и рядом стоит пометка Родченкова – "повод для разбирательств". Отметим, что один из авторов таблицы назвал спортсмена "неприкасаемым чайником".

При этом Родченков гораздо более эмоционально отреагировал на обнаружение в анализах мастера спорта России Екатерины Глазыриной таких запрещенных веществ, как метенолон, оксандролон и тренболон. "Прятать ее надо немедленно", – якобы написал экс-руководитель лаборатории, сопроводив свои слова нецензурной лексикой. В "дополнительной информации" неизвестный заявил, что "это как-то слишком и такие пробы не должны поступать в лабу".

Отметим, что в документе представлены не только фамилии подозреваемых в употреблении допинга биатлонистов. Например, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Антон Шипулин также есть в списке, однако никаких пометок по факту приема запрещенных веществ напротив его фамилии нет.

Напомним, сборные Норвегии, Великобритании и Чехии собираются бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени в связи с употреблением российскими биатлонистами запрещенных препаратов. Они настаивают на дисквалификации этих спортсменов и "очищении" допинг-процедур.