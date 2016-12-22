Вопрос о проведении чемпионата Европы в Коломне будет решаться позднее
Обнародованы фамилии российских биатлонистов из списка Макларена
В документе имена примерно 40 спортсменов, сообщает NeveItalia. Результаты их допинг-проб прилагаются. В отдельной графе указывается, какое именно вещество было обнаружено в анализах того или иного атлета.
Примечательно, что в документе якобы есть комментарий экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в подсаживании спортсменов на допинг. Например, в моче двукратного призера чемпионатов Европы Тимофея Лапшина был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, и рядом стоит пометка Родченкова – "повод для разбирательств". Отметим, что один из авторов таблицы назвал спортсмена "неприкасаемым чайником".
При этом Родченков гораздо более эмоционально отреагировал на обнаружение в анализах мастера спорта России Екатерины Глазыриной таких запрещенных веществ, как метенолон, оксандролон и тренболон. "Прятать ее надо немедленно", – якобы написал экс-руководитель лаборатории, сопроводив свои слова нецензурной лексикой. В "дополнительной информации" неизвестный заявил, что "это как-то слишком и такие пробы не должны поступать в лабу".
Отметим, что в документе представлены не только фамилии подозреваемых в употреблении допинга биатлонистов. Например, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Антон Шипулин также есть в списке, однако никаких пометок по факту приема запрещенных веществ напротив его фамилии нет.
Напомним, сборные Норвегии, Великобритании и Чехии собираются бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени в связи с употреблением российскими биатлонистами запрещенных препаратов. Они настаивают на дисквалификации этих спортсменов и "очищении" допинг-процедур.
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