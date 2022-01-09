К чему снится гроза, объясняют разные сонники. Все зависит от деталей.



К чему снится гроза по соннику Ванги

Если во время грозы во сне человек был напуган, то считайте это предупреждением. стоит задуматься о своих промахах и грехах наяву. Судя по всему, вам надо отказаться от плохих поступков и пересмотреть свое поведение, иначе небеса могут наказать сновидца.

Хороший знак – если во сне гроза прошла стороной. Тогда в реальной жизни вам грозит столкнуться с несправедливостью, но благодаря вашей хитрости вам удастся избежать проблем. Сонник рассказывает и о том, к чему снится гроза с молнией. Если она попала в ваш дом, то ждите неожиданных новостей. К чему снится гроза и дождь? Скорее всего, вас ждет быстрое разрешение конфликта.

К чему снится гроза по соннику Фрейда

Сонник говорит о том, что скоро вы столкнетесь с сильной и яркой вспышкой страсти к вам от давно знакомого человека. Это станет полной неожиданностью для сновидца.

К чему снится гроза по соннику Миллера

Разбушевавшаяся гроза в данном токовании является предвестником неприятностей. Это могут быть проблемы со здоровьем или трудности на работе, ссора с товарищами или родными. Хорошо, если гроза во сне просто проходит мимо.

К чему снится гроза по эзотерическому соннику

Если во сне вы боитесь грозы, то вас наяву ждет нечаянная радость, победа и торжество там, где вы не ожидали. Если вы восхищаетесь грозой, то придете в восторг от подарков судьбы.

К чему снится гроза женщине

Как говорят толкователи, если во сне вам довелось слышать гром, значит бояться нужно скорого ухудшения положения в ваших делах. Стоит быть осторожнее и не ввязываться в рискованные сделки. Чаще всего, гроза, которая приснилась женщине, предвещает о несчастьях, с которыми она может столкнуться.