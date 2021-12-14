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Сонник
К чему снится река

К чему снится река

К чему снится река – толкование зависит от того, как движется вода, какая в этот момент погода и другие обстоятельства.
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Видеть во сне спокойную, тихую и гладкую реку – к мирной и размеренной жизни, в которой вы будете наслаждаться гармонией. Такой сон говорит о том, что вас будет окружать радость и любовь.

К чему снится река с мутной водой: этот сон говорит о надвигающихся ссорах и передрягах. Видеть во сне разлившуюся реку к проблемам, которые скоро на вас навалятся.

Видеть во сне пересохшую реку – к огорчениям и плохому настроению.

К ЧЕМУ СНИТСЯ РЕКА ПО СОННИКУ XXI ВЕКА

Если во сне вы уронили какой-то предмет в реку и видите, как он опускается на дно, значит скоро вы сделаете выгодное вложение или купите что-то крайне важное.

К чему снится большая река – такой сон к слезам. Кроме того, он предвещает угрозу сплетен о вас и плетения интриг.

Переплывать во сне реку – к достижению поставленных целей.

К ЧЕМУ СНИТСЯ РЕКА ПО СОННИКУ МИЛЛЕРА

Если во сне вы плывете по чистой и прозрачной реке, но на дне видите трупы – значит в скором будущем вы расстанетесь со своей радостью и везением. Если река во сне сухая, вы рискуете пережить депрессию.

К ЧЕМУ СНИТСЯ РЕКА ПО СОННИКУ АСТРОМЕРИДИАН

А

Река символизирует прошлое и будущее человека. К чему снится река, зависит от образа жизни и действий сновидца. Также на толкование влияет характер вод. Если вода спокойная и чистая – вы на правильном пути. Мутные и неспокойные потоки реки говорят о надвигающейся на вас опасности.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 декабря 2021, 00:13 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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