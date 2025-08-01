Отец пропавшего бойца СВО из Балашихи совершил пятнадцатое восхождение на Эльбрус

Корняков — отец военнослужащего, пропавшего без вести 7 июня 2024 года на юго-донецком направлении. «Это восхождение я посвятил своему сыну и всем, чья судьба неизвестна. Мы должны помнить о каждом», — сказал Алексей Корняков.
Алексей Корняков также рассказал, что маршрут занял около шести часов. Вершины достигли в 9:45 мск при сложных погодных условиях. Для Алексея это уже пятнадцатое восхождение на Эльбрус с 1986 года.
По данным городских властей, в Балашихе продолжается работа по увековечиванию памяти участников СВО.
«Мы не имеем права забывать тех, кто отдал жизнь за страну. Увековечивая их имена в названиях улиц, на мемориальных досках, открывая парты Героев, мы исполняем свой долг перед защитниками и их семьями», – отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
Ранее власти Балашихи поздравили ветерана Василия Георгади с 79-летием.