Отец пропавшего бойца СВО из Балашихи совершил пятнадцатое восхождение на Эльбрус

Группа из семи альпинистов во главе с 66-летним жителем Балашихи Алексеем Корняковым 30 июля поднялась на западную вершину Эльбруса (5 642 м), посвятив восхождение памяти погибших и без вести пропавших участников СВО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Корняков — отец военнослужащего, пропавшего без вести 7 июня 2024 года на юго-донецком направлении. «Это восхождение я посвятил своему сыну и всем, чья судьба неизвестна. Мы должны помнить о каждом», — сказал Алексей Корняков.

Алексей Корняков также рассказал, что маршрут занял около шести часов. Вершины достигли в 9:45 мск при сложных погодных условиях. Для Алексея это уже пятнадцатое восхождение на Эльбрус с 1986 года.

По данным городских властей, в Балашихе продолжается работа по увековечиванию памяти участников СВО.

«Мы не имеем права забывать тех, кто отдал жизнь за страну. Увековечивая их имена в названиях улиц, на мемориальных досках, открывая парты Героев, мы исполняем свой долг перед защитниками и их семьями», – отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Ранее власти Балашихи поздравили ветерана Василия Георгади с 79-летием.