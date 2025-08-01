Московское лето приобретет параметры субтропического климата – климатологи

По словам Татьяны Поздняковой, ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости", к 2050 году лето в столице может напоминать кубанское, становясь жарче и дождливее. Эти изменения не являются временными аномалиями, а представляют собой новую климатическую реальность, вызванную глобальным потеплением.
Жара, ливни и грозы: текущая ситуация
В последние годы Москва сталкивается с экстремальными погодными условиями:
• Температура — летом температура часто превышает +30 градусов.
• Осадки — сильные ливни и грозы становятся обычным явлением. Например, в июле 2025 года в некоторых районах столицы за 12 часов выпала месячная норма осадков.
• Проблемы с инфраструктурой — городская канализация не справляется с увеличением объемов дождевой воды, что приводит к подтоплениям и проблемам на дорогах.
Татьяна Позднякова объясняет, что частые грозы и молнии связаны с сильным нагревом воздуха и высокой влажностью, что нетипично для средней полосы России. В жаркие дни также наблюдается рост уровня приземного озона, ухудшающего качество воздуха.
Новая норма: субтропический климат
Согласно Климатической доктрине России 2023 года, изменения погоды в Москве стали устойчивым трендом. Ключевые аспекты нового климата включают:
• Высокие температуры: Жара выше +30 градусов становится нормой.
• Частые ливни: В первых трех неделях июля 2025 года в некоторых районах города выпало 219% месячной нормы осадков.
• Сравнение с субтропиками: Такие перепады температур и осадков характерны для субтропиков.
Инфраструктура города
Московская инфраструктура не была спроектирована для новых климатических условий. Татьяна Позднякова подчеркивает:
• Проектирование — архитектурные проекты ориентированы на умеренный климат с низкой интенсивностью осадков.
• Перегрузка систем — традиционные подземные ливневые коллекторы перегружаются, что приводит к подтоплениям.
• Недостаток альтернатив — в субтропических регионах используют открытые каналы и резервуары для отвода воды, но в Москве таких систем пока недостаточно.
Прогноз на будущее
Климатологи предсказывают, что к 2050 году лето в Москве станет еще жарче и дождливее. В связи с этим городским властям необходимо адаптировать инфраструктуру:
• Строительство новых систем водоотвода
• Создание водопоглощающих зон
• Пересмотр стандартов строительства
Татьяна Позднякова также отметила, что москвичам следует привыкать к новой погодной реальности.
Изменения климата в Москве становятся все более заметными. С учетом прогноза на август, который обещает быть теплым и дождливым, москвичи должны быть готовы к новым условиям. Минувший июль показал превышение климатической нормы на 2 градуса, и с учетом продолжения этой тенденции необходимо учитывать адаптацию городской инфраструктуры к новым вызовам.