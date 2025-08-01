Московское лето приобретет параметры субтропического климата – климатологи

Москва переживает значительные изменения климата, которые становятся все более очевидными.

По словам Татьяны Поздняковой, ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости", к 2050 году лето в столице может напоминать кубанское, становясь жарче и дождливее. Эти изменения не являются временными аномалиями, а представляют собой новую климатическую реальность, вызванную глобальным потеплением.

Жара, ливни и грозы: текущая ситуация

В последние годы Москва сталкивается с экстремальными погодными условиями:

• Температура — летом температура часто превышает +30 градусов.

• Осадки — сильные ливни и грозы становятся обычным явлением. Например, в июле 2025 года в некоторых районах столицы за 12 часов выпала месячная норма осадков.

• Проблемы с инфраструктурой — городская канализация не справляется с увеличением объемов дождевой воды, что приводит к подтоплениям и проблемам на дорогах.

Татьяна Позднякова объясняет, что частые грозы и молнии связаны с сильным нагревом воздуха и высокой влажностью, что нетипично для средней полосы России. В жаркие дни также наблюдается рост уровня приземного озона, ухудшающего качество воздуха.

Новая норма: субтропический климат

Согласно Климатической доктрине России 2023 года, изменения погоды в Москве стали устойчивым трендом. Ключевые аспекты нового климата включают:

• Высокие температуры: Жара выше +30 градусов становится нормой.

• Частые ливни: В первых трех неделях июля 2025 года в некоторых районах города выпало 219% месячной нормы осадков.

• Сравнение с субтропиками: Такие перепады температур и осадков характерны для субтропиков.

Инфраструктура города

Московская инфраструктура не была спроектирована для новых климатических условий. Татьяна Позднякова подчеркивает:

• Проектирование — архитектурные проекты ориентированы на умеренный климат с низкой интенсивностью осадков.

• Перегрузка систем — традиционные подземные ливневые коллекторы перегружаются, что приводит к подтоплениям.

• Недостаток альтернатив — в субтропических регионах используют открытые каналы и резервуары для отвода воды, но в Москве таких систем пока недостаточно.

Прогноз на будущее

Климатологи предсказывают, что к 2050 году лето в Москве станет еще жарче и дождливее. В связи с этим городским властям необходимо адаптировать инфраструктуру:

• Строительство новых систем водоотвода

• Создание водопоглощающих зон

• Пересмотр стандартов строительства

Татьяна Позднякова также отметила, что москвичам следует привыкать к новой погодной реальности.

Изменения климата в Москве становятся все более заметными. С учетом прогноза на август, который обещает быть теплым и дождливым, москвичи должны быть готовы к новым условиям. Минувший июль показал превышение климатической нормы на 2 градуса, и с учетом продолжения этой тенденции необходимо учитывать адаптацию городской инфраструктуры к новым вызовам.