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Среда 30 июля

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Онлайн-трансляции Московского зоопарка стали доступны на английском языке

Онлайн-трансляции Московского зоопарка стали доступны на английском языке
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Московский зоопарк открыл двери для зрителей со всего мира, запустив англоязычную версию своего проекта онлайн-трансляций на платформе mos.ru.

Это нововведение предоставляет уникальную возможность любителям животных и профессиональным зоологам из разных стран наблюдать за жизнью обитателей зоопарка в реальном времени. Теперь каждый, кто владеет английским языком, сможет ближе познакомиться с разнообразием животных, обитающих в этом знаменитом учреждении.

Что можно увидеть в трансляциях

В новой версии проекта зрители смогут наблюдать за множеством видов животных, включая больших панд, манулов, карликовых бегемотов, слонов и капибар. Также в прямом эфире представлены орангутаны, гориллы, медоеды, сурикаты и рыси. Каждая трансляция сопровождается интересными фактами о животных и их повседневной жизни, что делает просмотр не только увлекательным, но и познавательным. Проект будет регулярно обновляться и расширяться в соответствии с русскоязычной версией, доступной на сайте zoo.mos.ru.

Удобный доступ к трансляциям

Онлайн-трансляции доступны ежедневно в часы работы зоопарка: с 07:30 до 22:00 по московскому времени до конца июля, а с 1 августа — до 21:00. В то время как зоопарк закрыт для посетителей, зрители могут наслаждаться записями дневного эфира. Эта функция позволяет людям со всего мира следить за жизнью животных в удобное для них время, что особенно актуально с учетом разницы часовых поясов.

Влияние на международное сотрудничество

Запуск англоязычной версии онлайн-трансляций имеет огромное значение для Московского зоопарка как одного из старейших и наиболее авторитетных зоопарков мира. Содержая более 15 тысяч животных более чем 1,2 тысячи видов, включая редкие и вымирающие виды, зоопарк использует современные технологии для популяризации своей деятельности. Англоязычные трансляции позволят широкой аудитории наблюдать за жизнью обитателей и узнавать о них больше.

Прозрачность и качество ухода

Ежедневные эфиры демонстрируют открытость Московского зоопарка и подтверждают высокие стандарты ухода за животными. Зрители могут видеть, что обитатели находятся в комфортных условиях и получают качественное обслуживание. Особенно это важно для таких знаковых видов, как большие панды, которые стали настоящими звездами трансляций. Зоопарк активно сотрудничает с китайскими коллегами в рамках программы по сохранению этого редкого вида.

Запуск англоязычной версии онлайн-трансляций Московского зоопарка — это шаг к улучшению международного сотрудничества и повышению статуса зоопарка на глобальной арене. Благодаря этому проекту зрители из разных уголков мира смогут не только наслаждаться зрелищем, но и углублять свои знания о животных, что в свою очередь может способствовать развитию туризма и укреплению связей между зоопарками разных стран.

Шоу-бизнес в Telegram

30 июля 2025, 09:55
Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы
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