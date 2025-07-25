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Искусственный интеллект выявил более трети лесных пожаров в Московской области

Искусственный интеллект выявил более трети лесных пожаров в Московской области
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Системы видеомониторинга, оснащённые искусственным интеллектом, позволили обнаружить около трети лесных пожаров в Московской области в 2025 году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«С начала года благодаря умным камерам удалось выявить 39 возгораний на площади свыше 50 гектаров. Это около 30% от общего числа пожаров», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его данным, среднее время реагирования на возгорание в лесах региона удалось сократить на 40 минут после внедрения ИИ-камер. При этом они установлены на вышках сотовой связи и позволяют получать координаты задымления онлайн.

Система ИИ-мониторинга лесопожарной обстановки в регионе, внедренная в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных», является многоуровневой. Как рассказали в пресс-службе правительства Московской области, она включает наземное патрулирование, видеомониторинг, авиаразведку с использованием беспилотников, а также спутниковое наблюдение. Всего на территории Подмосковья работают 134 видеокамеры с функцией ИИ.

В наиболее пожароопасных точках в ближайшее время планируется установить ещё пять комплексов видеонаблюдения. Примером эффективности технологии стало выявление пожара 12 июля в Шатурском городском округе — система зафиксировала возгорание и помогла оперативно направить к месту 20 человек и 10 единиц техники. Подобным образом 11 июля был локализован очаг у деревни Анциферово в Орехово-Зуевском городском округе.

Власти Московской области также напомнили, что при обнаружении лесного пожара необходимо немедленно сообщить по телефону 8-800-100-94-00 или по номеру 112. За неосторожное обращение с огнём в регионе предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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25 июля 2025, 16:36
Фото: правительство Подмосковья
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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