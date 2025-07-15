Не испортить отдых. Вопрос здоровья

Профессор Продеус о том, как не дать ротавирусу испортить летний отпуск.

Лето — традиционный сезон отпусков, поездок к морю и отдыха на даче. Но вместе с радостями каникул приходят и риски: в жаркий сезон на первый план выходит ротавирусная инфекция — одна из самых частых причин кишечных расстройств у детей и взрослых. По статистике, до 82% всех острых кишечных инфекций (ОКИ) имеют вирусную природу, и в 49% случаев возбудителем является ротавирус. Больше всего страдают дети от 1 года до 12 лет, но и взрослые не застрахованы: нередко болезнь разрушает планы на отдых сразу всей семьи.

Как распознать ротавирус и не перепутать его с отравлением, что обязательно должно быть в аптечке путешественника, объясняет профессор Андрей Продеус, доктор медицинских наук, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области.

Летом многие сталкиваются с так называемым "кишечным гриппом". Что это на самом деле?

"Кишечный грипп" — это скорее бытовой термин. На самом деле никакой это не грипп, а ротавирусная инфекция. Передаётся она преимущественно фекально-оральным путём: через грязные руки, плохо вымытые фрукты, игрушки, поручни, посуду, но заразиться можно и воздушно-капельным путем. К примеру, через частицы слюны во время чихания или кашля. Болезнь начинается остро: рвота, высокая температура, понос, слабость. Часто её путают с отравлением — и начинают лечить неправильно. А тем временем ротавирус поражает слизистую кишечника, нарушая всасывание жидкости и питательных веществ. У детей до 5 лет это может быстро привести к обезвоживанию, что особенно опасно.Именно диарея является основной причиной детской смертности в мире.

Почему летом ротавирус особенно активен?

Есть несколько факторов. Жара и повышенная влажность создают благоприятную среду для вирусов. При этом летом нарастают туристические потоки, особенно на юг: пляжи, лагеря, пансионаты, общая посуда и купание в водоёмах — всё это повышает риск. Первыми, как правило, заболевают дети, затем вирус распространяется по всей семье.

Родители часто считают, что ребенок "что-то не то съел". Это опасное заблуждение?

Да, многие путают ротавирус с пищевым отравлением. Но есть принципиальные различия. При отравлении симптомы чаще локальные: тошнота, диарея, иногда — невысокая температура. При ротавирусе — интоксикация, обезвоживание, лихорадка, общая вялость. Самое опасное — это несвоевременное обращение за медицинской помощью: состояние может ухудшиться за считаные часы, особенно у малышей.

Я всегда советую: если у ребёнка рвота более двух раз, высокая температура и жидкий стул — не ждите. Обратитесь к врачу. И, конечно, не занимайтесь самолечением антибиотиками — они бесполезны при вирусной инфекции и могут даже навредить.

Чем опасен ротавирус?

Главная угроза — обезвоживание и электролитные нарушения. У маленьких детей это может быстро привести к судорогам, сбоям сердечного ритма и госпитализации. Есть и другие последствия: ротавирус нарушает работу ферментных систем кишечника, и после перенесённой инфекции могут развиться расстройства пищеварения. Некоторые детипосле ротавируса теряют в весе, у них нарушается аппетит.

Что можно сделать при первых симптомах?

Самое важное — восполнить потерю жидкости и начать поддерживающее лечение. Наряду с регидратацией (то есть восполнением воды и солей), можно использовать противовирусные препараты широкого спектра действия. Например, Арбидол — препарат с доказанной эффективностью против большого разнообразия вирусов, включая ротавирус. Многие родители до сих пор думают, что он помогает только при ОРВИ и гриппе. Но мы, врачи, давно применяем его и в случае ротавирусной инфекции. Умифеновир (международное название действующего вещества Арбидола – редакция) препятствует проникновению вирусов в клетки и нарушает их репликацию, тем самым снижает тяжесть симптомов и сокращает продолжительность заболевания.

Что бы вы посоветовали читателям, которые собираются в отпуск?

Дам три базовых совета:

1. Чистые руки — это не банальность, а профилактика.

2. Не пить воду из-под крана, не есть немытые фрукты и овощи, выбирать для купания только разрешенные места.

3. Соберите аптечку заранее.

В неё должны входить средства для регидратации, жаропонижающее, сорбенты, а также противовирусный препарат широкого спектра действия.

Факты о ротавирусе

• Даже после исчезновения симптомов, человек может быть заразен до 5 недель. Это значит, что человек может заражать окружающих фекально-оральным путём, не подозревая об этом.

• Ротавирус устойчив в окружающей среде — на фруктах он может сохраняться до 30 дней, на руках — до 6 часов.

• По оценке ВОЗ, диарея остаётся одной из ведущих причин детской смертности в странах с жарким климатом — и во многом это связано именно с ротавирусной инфекцией.

Летние поездки не должны омрачаться болезнью. Ротавирус — предсказуемый противник, и у нас есть всё, чтобы с ним справиться. Главное — не терять бдительность, даже на отдыхе.