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В Подмосковье за пять лет модернизируют свыше тысячи объектов водоснабжения

В Подмосковье за пять лет модернизируют свыше тысячи объектов водоснабжения
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Более 1000 объектов водоснабжения и водоотведения планируется модернизировать в Подмосковье до 2030 года при поддержке нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Мы ведем масштабную работу по модернизации инженерной инфраструктуры — это третья большая программа после тепло– и электроснабжения. Она рассчитана на три года, но уже понятно, что объем задач будет увеличен. Приоритет — аварийные и экологически чувствительные участки», — отметил Андрей Воробьёв.

По данным министерства ЖКХ области, в ближайшие три года будет реализовано 640 мероприятий, из них 380 — по водоснабжению, 260 — по водоотведению. Финансирование составит 277 млрд рублей. В 2025 году в рамках программы планируется завершить 150 мероприятий, из которых 99 связаны с водоснабжением, а 51 — с канализацией и очистными сооружениями. На эти цели выделено свыше 55 млрд рублей.

Кроме того, регион планирует включить в госпрограмму еще 1253 объекта — насосные станции, водозаборные узлы, очистные сооружения, протяжённые участки изношенных сетей. Общий объём инвестиций оценивается в 255 млрд рублей.

Наибольший объем работ запланирован в Одинцовском, Солнечногорском, Щелковском, Дмитровском, Можайском, Истринском округах.

В частности, в Истре обновят десятки участков сетей и запустят новые станции очистки воды, в Дмитрове — построят современные очистные сооружения мощностью 40 тыс. кубометров в сутки, в Щелкове завершили реконструкцию межрайонных очистных сооружений, в Солнечногорске уже обновили ВЗУ и сети водоотведения.

Масштабная реконструкция также развернётся в Можайске и Одинцове, где помимо сетей модернизируют инфраструктуру в Звенигороде, Голицыно и других населённых пунктах.

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10 июня 2025, 10:31
Фото: пресс-служба правительства Подмосковья
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