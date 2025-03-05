Юрий Куклачев отметил важность новых помещений для цирковых животных

Современный цирк с высокими технологиями давно стал необходимостью для столицы России. Об этом заявил художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев.

Он отметил, что вопрос о строительстве нового Большого Московского цирка вызывает у него особую заинтересованность и трепет. Куклачев подчеркнул важность участия детей в процессе голосования по архитектурной концепции цирка.

"Дети — это самые искренние и благодарные зрители, и их мнение должно быть учтено", — отметил он.

По словам Куклачева, создание цирка, где будут учитываться интересы всех групп населения, станет уникальным опытом для города. "Это показывает, что мы можем развивать Москву вместе, учитывая мнения разных слоев общества", — добавил деятель.

Кроме того, Куклачев акцентировал внимание на том, что новое здание цирка обеспечит более комфортные условия для животных. "Мои пушистые друзья заслуживают лучшего. В новом цирке у них будут просторные помещения и комфортные условия содержания", — сказал он. Режиссер считает, что животные являются неотъемлемой частью любого циркового представления и заслуживают уважения и заботы.

Обсуждение проекта нового цирка также включает в себя внимание к благополучию животных. "Слоны, тигры, обезьяны и другие артисты будут благодарны за улучшенные условия жизни", — отметил Куклачев. Он уверен, что такое внимание к животным поднимет уровень циркового искусства в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан участвовать в голосовании за концепцию нового цирка через платформу "Активный гражданин". Проект предполагает строительство здания в живописной Мневниковской пойме, что создаст уникальную атмосферу для зрителей и артистов.