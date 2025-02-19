Игровое сообщество переходит на "мультиплеер"

Священник: душа Стриженова спустилась в ад Тесты Костюшкин покинул Россию Игры Сонник

Топ новостей недели

Такова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышкиТакова его последняя воля: что положили в гроб к Стриженову перед закрытием крышки "По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание"По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание Стала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба СтриженоваСтала известна причина отсутствия старенькой вдовы у гроба Стриженова Как выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры Как выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры

Лента новостей

Среда 19 февраля

19:53Игровое сообщество переходит на "мультиплеер" 19:32Сын Самойловой отказался принимать в качестве подарка настоящую корову 18:43Эксперт по недвижимости заявил об обрушении цены на замок Пугачевой из-за плесени 17:22Адвокат высмеял тщетные попытки Алсу запретить Абрамову выезд за пределы России 16:13Разин обрушил гнев на Милявскую: Стала самым большим провокатором эстрады 15:37Отправивший детей за границу Киркоров спускает внушительные суммы на свою страсть 13:21Создатели сериала "Патриот" рассказали о съемках в кинопарке "Москино" 13:13Более 50 альбомов и насыщенная личная жизнь: Юрию Антонову — 80 лет 13:01Шепелев едко высказался о Биковиче на публике: А какой гонорар у Милоша, что он решил рискнуть своей жизнью? 11:29"Это ни к чему хорошему не приводит": сражающийся с раком Лисовец выступил с заявлением 11:11На могиле Николая Гоголя появилось грозное предупреждение всем живущим 09:46Елена Ксенофонтова развелась с третьим мужем 09:23Художник Никас Сафронов может стать отцом седьмого ребенка 08:51Невеста Лепса рассталась с любимым из-за измены 08:33Облачная погода и снег: какая погода ожидается в Москве 19 февраля 06:28Телеведущая Арина Шарапова была шокирована необычными традициями своих коллег 03:14У Ивлеевой нашли долг в 30 млн рублей 00:09Игорь Николаев судится с продавцами сувениров 21:58Открестившуюся от пластических операций Боню подняли на смех 21:36Куценко неожиданно отреагировал на провокационный вопрос о трупе в "Запорожце" 21:05Сын Собчак поставил желающего встретиться Виторгана перед фактом 20:36Киркоров атаковал Шаляпина в эфире популярного шоу из-за личных счетов 19:33После отъезда Пугачевой в деревне Грязь случилось ужасное: местные жители готовят жалобу 18:43Алсу стала без стеснения принимать подарки от состоятельных мужчин после развода 17:40Уколова попросила интимный совет у Апиной перед постелью с "мужем" певицы 17:24"Давай поженимся!": ставшего звездой соцсетей ударника с телефоном взяла в оборот Гузеева 17:23Сати Казанова объявила о скором возвращении на сцену после родов 16:29Певица Глюкоза переживает горькую утрату: Была самым важным человеком 15:39Продюсер Дворцов раскрыл баснословный гонорар скандалиста Прилучного за день работы 14:28Новый худрук Ленкома: Кабинет останется кабинетом Марка Захарова 13:31Остается только молиться: священник уведомил родных об участи Стриженова на том свете 13:09Дети Филиппа Киркорова покинули Россию 11:56Активисты требуют отменить выступления Филиппа Киркорова 11:43Мастера столичного сервисного центра ремонтируют технику в зоне СВО 11:29Красавец из фильмов "По имени Барон" и "Монтекристо" Илья Шакунов рассказал о заработке 10:57Злоумышленники взломали аккаунт Татьяны Навка 10:14Лепс пожаловался, что тратит на молодую возлюбленную слишком много денег 09:30Бондарчук поддержала смертельно больного Лисовца: Люди, да что с вами не так? 08:39В столице зафиксирован новый температурный минимум 06:38Вернуть тело после родов помогут эти три операции 03:28Выступление певицы Лолиты снова отменили 00:36Звезда "Интернов" Светлана Пермякова раскрыла секрет похудения на 10 кг 21:31Асмус показала в свадебном платье на фоне слухов о помолвке 20:56Собянин: Началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро 20:33Новый конкурс Депкульта для будущих руководителей театров собрал 400 заявок 20:22Лисовец прервал молчание после сенсационного известия об онкологии: Скрывать не буду 18:45С треском провалившаяся Ивлеева нажила себе большие проблемы с долгами 17:37Раскрыта подноготная громких разборок Бузовой и Дэнс из-за обвинений в воровстве 16:46Бородина заключила брачный договор с Сердюковым: Это вполне разумно 16:42До слез: Киркоров "оживил" Гурченко, Кобзона и Высоцкого
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Игровое сообщество переходит на "мультиплеер"

Игровое сообщество переходит на "мультиплеер"
100

Многопользовательские игры, от классических ММО до кооперативные инди-игр, остаются ключевой, если не определяющей частью игровой индустрии. С другой стороны, с появлением новых жанров, инновационных механик и технологий в последние годы мультиплеер-проекты активно меняются.

Игры как сервис

Одним из самых заметных трендов последних лет стало развитие модели "игры как сервис". Это не просто покупка игры, а постоянное развитие продукта с регулярными обновлениями, сезонными событиями, новыми персонажами, картами, а также микрооплатами. Разработчики создают игры, которые постоянно обновляются и расширяются, привлекая игроков на долгосрочную перспективу.

Примером таких игр являются Fortnite, Apex Legends, Valorant и Call of Duty: Warzone. Эти проекты рассчитаны на долгосрочный интерес игроков за счет ежемесячных обновлений, нововведений и сезонных мероприятий.

Отчасти именно из-за этой маркетинговой политики разработчиков наблюдается спрос на покупку аккаунтов – учетных записей на популярных платформах у других геймеров с уже купленными играми и рядом достижений на тематических торговых площадках, как Lolzteam Market https://lzt.market/.

Кроссплатформенность и кросс-прогрессия

Технологии стали настолько развитыми, что теперь игроки могут наслаждаться многопользовательскими играми на разных платформах — ПК, консоли, мобильные устройства — и взаимодействовать между собой в одном игровом мире. Кроссплатформенные игры позволяют пользователям на разных устройствах играть в одной сессии.

Кроме того, кросс-прогрессия (перенос сохранений и прогресса между платформами) стала важным аспектом. Игроки могут начинать игру на одной платформе и продолжать на другой, без потери всех достигнутых результатов. Это особенно важно для мобильных игр, где большая часть аудитории предпочитает играть на смартфонах, но не хочет терять прогресс при переходе на ПК или консоль.

Процессии и игры с элементами соревновательности

Соревновательные и киберспортивные элементы становятся неотъемлемой частью множества многопользовательских игр. Разработка новых механик, улучшение баланса и алгоритмов для создания честных и увлекательных матчей приводят к росту интереса к соревновательным играм.

Турниры, стримы и события привлекают миллионы зрителей и участников, а профессиональные киберспортсмены становятся настоящими звездами, за которыми следят фанаты по всему миру.

Инновации в VR и AR

Хотя технологии виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) находятся на стадии активного развития, многопользовательские игры уже начинают использовать эти технологии, чтобы создать совершенно новый опыт для игроков.

VR-игры, ориентированные на мультиплеер, позволяют игрокам погружаться в виртуальные миры, взаимодействовать с другими людьми в реальном времени и получать уникальные эмоции от каждого взаимодействия. Дополненная реальность же открывает новые горизонты для взаимодействий, с помощью которых можно объединить физическую реальность с виртуальными элементами.

Шоу-бизнес в Telegram

19 февраля 2025, 19:53
Фото: mskagency.ru
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Создатели сериала "Патриот" рассказали о съемках в кинопарке "Москино"

Создатели сериала "Патриот" рассказали о съемках в кинопарке "Москино"
В феврале состоялась долгожданная премьера четвертого сезона комедийного хита ТНТ – сериала "Патриот". Съемки сериала "Патриот" проходили на масштабной площадке кинопарка "Москино", в частности, на уникальной декорации "Глухая деревня" (27 000 кв.

Новый худрук Ленкома: Кабинет останется кабинетом Марка Захарова

Новый худрук Ленкома: Кабинет останется кабинетом Марка Захарова
В Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова" произошли значительные изменения: Владимир Панков, известный режиссер и композитор, был назначен художественным руководителем. В интервью "Культуре Москвы" Панков поделился своими взглядами на наследие театра, взаимодействие с артистами и планы на будущее. Новый художественный руководитель "Ленкома Марка Захарова" Владимир Панков рассказал, что кабинет основателя театра навсегда останется рабочим пространством, где будут проходить встречи и читки.

Мастера столичного сервисного центра ремонтируют технику в зоне СВО

Мастера столичного сервисного центра ремонтируют технику в зоне СВО
Мастера выезжают на передовую, чтобы оказывать помощь в ремонте квадроциклов, мотоциклов, снегоходов, бензопил и другой техники. В столице функционирует сервисный центр, который возглавляет Иван.

Собянин: Началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: Началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро
В Москве стартовала проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро, который станет важной частью транспортной инфраструктуры столицы. Линия соединит два значимых деловых квартала — "Москва-Сити" и "СберСити", расположенный в микрорайоне Рублево-Архангельское.

Новый конкурс Депкульта для будущих руководителей театров собрал 400 заявок

Новый конкурс Депкульта для будущих руководителей театров собрал 400 заявок
В Москве завершился сбор заявок на Всероссийский открытый конкурс по формированию кадрового резерва для театров столицы. Участие в конкурсе приняли представители из 46 регионов России, включая такие удаленные места, как Якутия, Приморский край, Мурманская область, Крым и Татарстан.

Выбор читателей

18/02ВтрСын Собчак поставил желающего встретиться Виторгана перед фактом 18/02ВтрДети Филиппа Киркорова покинули Россию 18/02ВтрПосле отъезда Пугачевой в деревне Грязь случилось ужасное: местные жители готовят жалобу 18/02ВтрБондарчук поддержала смертельно больного Лисовца: Люди, да что с вами не так? 17/02ПндАсмус показала в свадебном платье на фоне слухов о помолвке 18/02ВтрКиркоров атаковал Шаляпина в эфире популярного шоу из-за личных счетов