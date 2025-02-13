В кинопарке "Москино" завершились съемки сериала "Краснов. Новые серии"

Продолжение сериала "Доктор Краснов" сняли в кинопарке "Москино".



Съемки второго сезона популярного сериала "Доктор Краснов. Новые серии" на телеканале "Россия" стали знаковым событием благодаря использованию инновационной инфраструктуры кинопарка "Москино". Съемочная группа, во главе с режиссером Аленой Райнер, оценила по достоинству возможности многофункционального "Кинопавильона №1", расположенного в непосредственной близости от впечатляющей декорации "Витебский вокзал". Игорь Петренко вновь предстал в роли Андрея Краснова, а Ольга Красько блестяще исполнила роль его бывшей жены Анны.

Сюжет второго сезона захватывает зрителя возвращением памяти к доктору Краснову после ранения. Он должен восстановить фрагменты своей жизни, чтобы принять судьбоносные решения. Актриса Ольга Красько подчеркнула преимущества съемок в "Москино": комфорт, современное оборудование, и возможность создания декораций любой сложности — все это сделало съемочный процесс значительно более эффективным, чем традиционные методы, требовавшие дополнительных затрат и организационных сложностей. По ее словам, наличие готовых декораций, таких как полностью оборудованное нейрохирургическое отделение, созданное специально для сериала, было неоценимым плюсом.

Успех проекта "Доктор Краснов. Новые серии" подтверждает перспективность и востребованность кинопарка "Москино". Создатели сериала высоко оценили современное оборудование павильона, включая возможность использования компьютерной графики. Площадь в 2000 квадратных метров, гримерные, костюмные и другие необходимые удобства гарантировали комфортные условия для всей съемочной группы.

Помимо Игоря Петренко и Ольги Красько, в сериале снялись Александра Никифорова, Александр Ратников, Филипп Ершов, Дмитрий Миллер и другие талантливые актеры. Открытие кинопарка "Москино" для широкой публики 7 сентября 2024 года подчеркивает его роль не только как съемочной площадки, но и как культурного центра, предлагающего разнообразные мероприятия для всех возрастов. Это станет важным шагом к популяризации отечественного кино и привлечению новых зрителей.