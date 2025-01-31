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Пятница 31 января

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Зеленые пространства Москвы будут интегрированы в повседневную жизнь горожан

Зеленые пространства Москвы будут интегрированы в повседневную жизнь горожан

Новый закон Москвы о защите и использовании зеленого фонда, принятый в ноябре 2024 года, заложил основу для создания масштабного проекта – "зеленого каркаса" столицы.

Как рассказал эксперт ландшафтной архитектуры Илья Васецкий, это не просто увеличение числа зеленых насаждений, а комплексный подход к созданию экологически устойчивой и комфортной городской среды.

"Зеленый каркас" призван не только повысить уровень озеленения, но и улучшить качество жизни москвичей. Речь идет о создании функциональных зеленых зон, учитывающих особенности местной экосистемы, климата и почвы. Это должны быть настоящие "легкие" города, способствующие очищению воздуха, созданию благоприятного микроклимата и предоставлению разнообразных возможностей для отдыха и общения.

По словам эксперта, ключевая задача – создание не просто красивых, но и удобных, функциональных зеленых пространств. Это требует высокого профессионализма, глубокого понимания социокультурных нужд горожан и системного подхода к планированию. Новый закон отменяет хаотичную замену утраченных деревьев, предлагая денежную компенсацию или вложение средств в будущие проекты озеленения. Это позволит перейти от сиюминутных решений к долгосрочному планированию, учитывающему развитие всей территории.

Васецкий отметил важность тщательного выбора растений для создания устойчивых экосистем и сохранения биоразнообразия. Проектирование должно учитывать создание удобных пешеходных маршрутов, спортивных и рекреационных зон, площадок для культурных мероприятий. Активное вовлечение граждан в проектирование и создание обратной связи, по мнению эксперта, повысит чувство ответственности горожан за состояние окружающей среды и укрепит их привязанность к родному городу. "Зеленый каркас" станет не просто набором парков и скверов, а целостной системой, гармонично интегрированной в жизнь мегаполиса.

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31 января 2025, 12:06
Фото: Агентство "Москва"
АНГ Москва✓ Надежный источник

В подмосковных индустриальных парках и ОЭЗ реализовали 50 инвестпроектов в 2024 году

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Новый закон создаст условия для защиты всех зеленых зон Москвы – эксперт

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