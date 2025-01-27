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Понедельник 27 января

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Пять домов архитектора Иосифа Ловейко капитально отремонтировали в Москве

Пять домов архитектора Иосифа Ловейко капитально отремонтировали в Москве
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Пять жилых домов, спроектированных архитектором Иосифом Ловейко, были восстановлены в рамках московской программы капитального ремонта. Творчество мастера охватывает значительный временной промежуток – от его ранних проектов 1930-х годов до участия в разработке генерального плана Москвы и послевоенного строительства. Среди его проектов – величественные жилые здания с элементами ордера, ансамбли набережных, высотки на проспекте Мира и жилые комплексы на городских окраинах. Эти сооружения вошли в историческое наследие столицы. В московском городском хозяйстве рассказали о том, как за два года было проведено восстановление пяти домов архитектора.

Дом на Котельнической набережной

Одним из первых московских проектов Иосифа Ловейко стал дом, возведенный для работников Инжкоопстроя Наркомата легкой промышленности. Расположен он в глубине жилого массива, рядом с Котельнической набережной (дом 25, корпус 2). Здание переменной этажности, выполненное в стиле советского неоклассицизма, было завершено в 1939 году. Фасад нижнего яруса украшен прямоугольной рустовкой, средняя часть выделена арками, между которыми установлены ионические колонны. Внутри лоджии оборудованы балконами с балясинами. Верхнюю часть фасада завершают полуколонны и карниз с кронштейнами.

В 2023 году в рамках капремонта специалисты привели в порядок фасад, подъезды и инженерные коммуникации, при этом основное внимание уделялось сохранению исторической аутентичности здания. Ремонт фасада включал очистку и промывку поверхности, восстановление слоя штукатурки и нанесение противогрибковой защиты. Были отремонтированы балконы, воссозданы архитектурные элементы, такие как балясины, лепнина и плитка на балконных галереях. Обновлен цоколь из керамогранита, входные группы и водостоки. Завершающим этапом стало окрашивание фасада в оригинальный цвет.

Дом на Краснопресненской набережной

В 2023 году был проведен капитальный ремонт дома 2/1 на Краснопресненской набережной. Это 11-этажное здание, построенное в 1954 году, имеет Г-образную форму. Три нижних этажа украшены рустованными стенами, а верхние выделены портиками лоджий с барельефами. Главный фасад оформлен арками с кессонированным потолком. Декор включает межэтажные карнизы и аттики с балюстрадами.

В процессе ремонтных работ обновились фасад, крыша, подъезды, подвалы и внутренняя инженерия. Чтобы сохранить исторический облик здания, Фонд капитального ремонта Москвы разработал специальный проект, учитывающий особенности архитектурного оформления.

Работа началась с очистки фасада от загрязнений. Далее специалисты восстановили штукатурный слой трех нижних этажей и стен арочных проездов. Кирпичная кладка и декоративные элементы были приведены в порядок, места намокания обработаны современными защитными средствами. Отремонтированы балконы и входные группы, после чего фасады получили новую краску, возвращающую им первоначальный вид.

Ансамбль из трех зданий на проспекте Мира

На проспекте Мира расположен ансамбль из трех жилых домов (дома 118, 120 и 122), созданный коллективом авторов под руководством Иосифа Ловейко.

Капитальный ремонт дома 118 завершился в 2024 году. Девятиэтажное здание, построенное в 1953 году в стиле неоклассицизма, отличается наличием руста на нижних этажах, отделенных от основной части здания карнизом. Первый этаж выделяется высокими сводчатыми окнами. Фасад украшен барельефами и межэтажными поясами, а завершение фасада выполнено в виде многопрофильного карниза и декоративных башенок-пинаклей.

Специалисты обновили фасад, подвал и систему водоотвода. Внешние стены очищались и промывались, устранялись местные повреждения. Восстановлены штукатурный слой нижних этажей, лепной декор и другие архитектурные элементы. После окраски фасада верхняя часть здания была покрыта гидрофобизатором.

Помимо этого, в подъездах установили современные стеклопакеты, восстановили керамогранитные плиты цоколя, отремонтировали балконы и входные группы.

Завершен и капитальный ремонт фасада дома 120. Здание, построенное в 1955 году в стиле советского неоклассицизма, насчитывает 16 этажей. Симметрия композиции фасада подчеркивается центральной частью, выделенной портиком с пилястрами, капителями и барельефами, тогда как боковые части увенчаны башнями. Нижние этажи украшены рустованным декором, а ограждение крыши выполнено в форме балюстрады с декоративными элементами.

Во время ремонта нижние четыре этажа, покрытые рустованной штукатуркой, были покрашены, а верхние, сделанные из керамических блоков, обработаны водоотталкивающим составом.

Особое внимание было уделено восстановлению сложного архитектурного декора. Специалисты привели в порядок пинакли, стены арочных галерей и межэтажные пояса. Капители и балюстрады также подверглись ремонту. Помимо этого, были обновлены входные группы и балконы, заменены водосточные трубы и установлены новые оконные блоки в местах общего пользования.

Дом 122 был приведен в порядок в 2023 году. Десятиэтажное здание, построенное в 1958 году в стиле советского неоклассицизма, имеет нижнюю часть, выделенную рустом и отделенную от верхних этажей профилированным карнизом, а по всему периметру проходит венчающий карниз.

Здесь отремонтировали фасад, крышу и заменили внутренние инженерные сети. Работа началась с расчистки и промывки стен. Были восстановлены швы и устранены дефекты кирпичной кладки. Руст на нижних этажах также подвергся реставрации. Стены здания окрасили в исторический цвет, а верхние этажи из керамического блока обработали защитным составом. Дополнительно привели в порядок балконы, заменили стеклопакеты и входные двери в подъездах, обновили цоколь здания.

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27 января 2025, 12:09
Фото: mskagency.ru
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