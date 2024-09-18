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Среда 18 сентября

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Столичные производители реабилитационного оборудования помогают бойцам СВО

Столичные производители реабилитационного оборудования помогают бойцам СВО
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Резиденты центра ассистивных технологий "Феникс" помогают бойцам СВО и их семьям.

Производители реабилитационного оборудования, являющиеся резидентами центра ассистивных технологий "Феникс", активно поддерживают участников специальной военной операции (СВО) и их семьи при содействии Правительства Москвы.

Одним из таких резидентов является компания Ccover, которая разрабатывает косметические оболочки для протезов нижних конечностей.

"Мы создали гибкие оболочки специально для участников СВО, которые способны выдерживать любые жизненные ситуации. Они практически не поддаются поломке и при этом сохраняют функцию восполнения утраченного объема конечности", — отметил соучредитель и директор по развитию компании Ccover Дмитрий Скорняков.

Другим резидентом центра ассистивных технологий "Феникс" является АО "Московское протезно-ортопедическое предприятие", которое производит широкий спектр протезно-ортопедических изделий. За годы своей работы компания помогла сотням тысяч людей с инвалидностью восстановить полноценную жизнь.

"Медицинская реабилитация — ключевой элемент поддержки инвалидов, особенно тех, кто получил травмы. Каждый случай установки протезов уникален. Важно, чтобы реабилитация людей, перенесших ампутацию, начиналась как можно раньше — сразу после утраты конечности.

Наши филиалы работают как по прямым контрактам с Министерством обороны Российской Федерации, так и по контрактам с Фондом пенсионного и социального страхования для участников СВО, имеющих специальные рекомендации на получение высокотехнологичных протезов как в стационаре, так и амбулаторно", — подчеркнул генеральный директор АО "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Владимир Гордеев.

Еще один резидент центра — компания "Динамика", специализирующаяся на протезировании верхних и нижних конечностей с использованием современных модульных систем и микропроцессорного управления. Они смогли обеспечить протезами одного из бойцов СВО по имени Темирлан, который был ранен летом 2023 года и перенес ампутацию обеих ног на уровне бедра.

Темирлан приехал в Москву для снятия первых слепков для протезов и начал делать свои первые шаги с помощью индивидуальных лечебно-тренировочных протезов. Заместитель генерального директора компании "Динамика" Александр Суворов отметил, что через три-четыре недели тренировок с реабилитологом Темирлан смог перейти на современные технологичные протезы с микропроцессорными коленными модулями. В конце августа он снова обратился в компанию для изготовления новых культеприемных гильз и уже сейчас успешно вернулся к активной социальной жизни.

Центр ассистивных технологий "Феникс" был открыт Агентством инноваций Москвы при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы в августе 2023 года для содействия предпринимателям в создании и выводе на рынок передовых разработок для людей с ограниченными возможностями здоровья, тестирования их на трассе кибатлетики и презентации в рамках соревнований и чемпионатов. Всего за год в столице удалось создать кластер ассистивных технологий: более 30 компаний стали резидентами центра.

Демонстрационные образцы продукции этих компаний размещены в центре "Феникс", где специалисты получают обратную связь от экспертов, тестируют продукты на трассе кибатлетики, привлекают новых клиентов и партнеров на отраслевых мероприятиях. У изобретателей есть возможность рассказывать о своих продуктах в онлайн-каталоге ассистивных технологий "Цифровая витрина" и получать экспертную помощь по патентованию разработок и государственным мерам поддержки. На данный момент в каталоге размещено более одной тысячи ассистивных устройств и решений.

Шоу-бизнес в Telegram

18 сентября 2024, 17:11
Фото: mskagency.ru
mos.ru✓ Надежный источник

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