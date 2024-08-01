Москва завоевала 9 наград международных олимпиад по экономике и лингвистике

Девять медалей международных олимпиад по экономике и лингвистике завоевали ученики московских школ. Ребята заняли практически весь пьедестал почета.

"В Москве активно развивается олимпиадное образование, и эффективно функционирует система поддержки талантливых учеников. С ребятами работают тренеры Центра педагогического мастерства, преподаватели ведущих университетов и представители научного сообщества. Поздравляю победителей и призеров и желаю им успехов в будущих соревнованиях и новых открытий!" – отметила вице-мэр Анастасиа Ракова.

Золотые медали в соревнованиях по экономике получили Анна Малакшанидзе из школы №1018, Дарья Голубева из лицея "Вторая школа" и Антон Бортников из школы "Летово".

Серебряные и бронзовые медали завоевали: Андрей Ленглер и Вардан Погосян из школы №57 (экономика), Екатерина Чуркина и Элеонора Степанова из школы №179 (лингвистика), а также Надежда Ефремова и Михаил Никитин из Центра педагогического мастерства (лингвистика).

Ранее российские школьники также завоевали четыре золотые медали на 56-й Международной химической олимпиаде в Саудовской Аравии.