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Четверг 1 августа

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Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса

Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки бизнеса
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В августе в Московской области в соответствии с задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" запустили две новые программы для помощи бизнесу. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Наша задача — помогать предпринимателям развивать свое дело. С 1 августа мы открыли приём заявок на две новые программы поддержки: для социальных предприятий и молодых бизнесменов", — заявил Андрей Воробьёв.

Отмечается, что с августа для социальных предприятий Подмосковья введена субсидия на возмещение до 85% затрат на аренду или ремонт, коммунальные платежи, расходные материалы и оборудование.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица со статусом социального предприятия могут получить до 2 млн рублей.

Также социальные и молодые предприниматели могут рассчитывать на гранты от 100 до 500 тысяч рублей. Средства можно использовать на аренду, ремонт, закупку оборудования и коммунальные платежи.

Такую поддержку могут получить предприниматели в возрасте до 25 лет и те, кто включен в реестр социальных предприятий.

Подать заявку на участие в программах можно до 30 августа на инвестиционном портале Московской области: субсидии доступны здесь, а гранты — здесь.

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1 августа 2024, 13:58
Фото: пресс-служба правительства Подмосковья
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