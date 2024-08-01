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Четверг 1 августа

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Открытие нового автовокзала в Ростове-на-Дону вызвало недовольство горожан

Открытие нового автовокзала в Ростове-на-Дону вызвало недовольство горожан
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Открытие нового автовокзала в Ростове-на-Дону вызвало широкий общественный резонанс и недовольство у жителей города. Новый транспортный узел расположился на месте бывшего аэропорта на окраине Ростова – горожан этот вариант не устроил.

Нешуточная борьба за пассажиров развернулась в Ростовской области. Между двумя автовокзалами, старым Пригородным и новым Центральным, происходит передел пассажирских автобусных перевозок.

Конфликт уже довел до судебного разбирательства и обращений в правоохранительные органы, как к руководству области, так и к федеральным депутатам. Столь явная конкуренция должна была сыграть на пользу пассажирам, ведь они могли выбирать, каким вокзалом воспользоваться. Власти в то же время должны были соблюдать интересы обоих перевозчиков, но, по мнению руководства Пригородного вокзала, все пошло совсем не так, как предполагалось. Они намеренно продвигают интересы нового вокзала и помогают ему расширять маршрутную сеть, зачастую в ущерб пассажиров. Жителей не радует такая "конкуренция".

В настоящее время в Ростове-на-Дону действует три автовокзала: Главный (эксплуатант АО "Донавтовокзал"), Пригородный (эксплуатант ООО "Ростдонавтовокзал") и Центральный (ООО "Центральный автовокзал"). Самый новый из них – центральный начал действовать только с 27 июня. Он является самым современным и комфортным, но его расположение перечеркивает все явные плюсы. Несмотря на свое название, Центральный автовокзал Ростова расположен в 10 км от центра, почти на выезде (там до этого был аэровокзал). Именно по этой причине Главный и Пригородный более востребованы.

Власти, открывая новый пункт пассажирских перевозок в таком месте стремились разгрузить одну из главных городских магистралей и центр Ростова-на-Дону от иногородних автобусов. Причем столь отдаленное расположение потребует запуска дополнительных единиц транспорта, что только повысит трафик.

Урбанист Артемий Зайцев уверен, что в Москве идея могла бы стать успешной, но другим городам эта затея лишь навредит. Время в пути может значительно увеличиться. Таким образом, возрастет недовольство пассажиров, которым придется высаживаться на окраине и ехать в пункты назначения на городском транспорте с многочисленными остановками.

После открытия Центрального вокзала было принято решение перенести сюда часть рейсов, которые раньше осуществлялись с Пригородного. Жители тут же воспротивились этому и написали обращения губернатору, генпрокурору, главе СК РФ, а также федеральным и областным парламентариям. Они считают, что, прежде чем принимать такое решение, власти могли бы спросить мнение горожан. Обращения подписали тысячи человек.

Руководство Пригородного тоже активно вмешалось. Генеральный директор компании "Ростдонавтовокзал" Софья Резниченко направила письма губернатору Василию Голубеву и в областную прокуратуру, отметив, что перевозчики не случайно стали уведомлять Пригородный о расторжении договоров.

"Поводом для указанных уведомлений послужило полученное перевозчиками письмо Министерства транспорта Ростовской области от 04.06.2024 г. №15.4.1/854 за подписью начальника управления транспорта Министерства транспорта РО А.В.Лоскутниковой, – говорится в заявлении Резниченко в прокуратуру. – Согласно указанному письму, руководителям автотранспортных предприятий было рекомендовано внести изменения в маршруты движения и входящих в его состав остановочных пунктов с целью установления начального (конечного) остановочного пункта на территории автовокзала «Центральный». Полагаю, что письмо от 04.06.2024 г. №15.4.1/854 было воспринято руководителями автотранспортных предприятий как обязательное к исполнению".

В письме к губернатору Резниченко указывает на давление, которое оказывает областное Минтранс на перевозчиков. По мнению Резниченко, Министерство транспорта Ростовской области использует силовой и административный ресурсы для искусственного перераспределения рынка межмуниципальных перевозок. Она отмечает, что изменения, связанные с переносом маршрутов, требуют проведения новых торгов. Кроме того, ростовская НКО "Межрегиональный транспортный союз" обратилась к председателю СК РФ Бастрыкину.

Весной союз обратился в прокуратуру с просьбой прекратить давление на Пригородный автовокзал, предоставив более 3 тысяч обращений от обеспокоенных граждан. Однако надзорное ведомство не нашло оснований для проведения проверки и ответило на обращение союза общими фразами, так же как и в Минтрансе. Теперь союз обратился к Бастрыкину с просьбой личного контроля над ситуацией. В заявлении также указано, что по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Министерства транспорта Ростовской области и препятствия законной предпринимательской деятельности было подано заявление в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области.

Претензии к региональному Минтрансу стали особенно острыми после того, как его руководство в июне текущего года было возложено на Василия Кушнарева, прежнего мэра Ростова, который теперь также занимает должность вице-губернатора. Еще одна значимая деталь: происходит передача маршрутов от одной частной компании к другой частной.

"Ростдонавтовокзал" в то время оспорил перенос части маршрутов на автовокзал Центральный в суде. Компания подала иск в Арбитражный суд Ростовской области с требованием признать недействительным решение областного Минтранса о перемещении части маршрутов автобусов на Центральный автовокзал. Предварительное заседание назначено на 17 сентября.

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1 августа 2024, 12:53
Фото: Pixabay
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