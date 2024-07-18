Андрей Воробьев анонсировал досрочное завершение дороги от Павловской Слободы до М-9

Развод Нюши отложен Тесты Уход Лолиты со сцены Игры Сонник

Топ новостей недели

"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея ЛазареваЖивут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замужОльга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж

Лента новостей

Четверг 18 июля

18:58"Все включено" за 11 млн: дети Киркорова грызут гранит науки в роскоши 17:56Андрей Воробьев анонсировал открытие кампуса для преподавателей Технолицея 17:01Готовящаяся к смерти Лолита озвучила основную деталь завещания 15:59"Каким дураком я могу быть!": Ида Галич совершила большую ошибку 13:38Было сложно: Брежнева страдает из-за развода с Меладзе 11:44Нашла новое дело: Лолита высказалась об уходе со сцены 11:1150-летний холостяк Фомин высказался о пользе спермы для лица 10:4190-летний Познер срочно доставлен в больницу из-за страшного диагноза – СМИ 10:40ТЕСТ по фильму "Старые клячи": вспоминаем картину Рязанова 09:55Спереди – пионерка, сзади – пенсионерка: Успенская оголила сморщенное старческое тело 08:44Возлюбленного Муцениеце Чуйкова объявили угрозой безопасности страны и выгнали 07:20[ТЕСТ] для истинных фанатов фильма "Большая перемена": проверь свои знания 04:03Что скрывает Павел Воля: его супруга Ляйсан не смогла молчать об этом 01:22"Пути назад нет": Газманов отказался оправдывать покинувших Россию артистов 23:30Любовь Успенскую официально объявили "Достоянием России" 22:17"Не выдерживаю": жена Диброва заговорила о проблемах в браке 19:46"Распирает показать": Утяшева скрывает сына лишь по одной причине 19:21"Вопреки нашим желаниям": Фомин сообщил детали развода Алсу 18:49Тест: эти пословицы могут закончить далеко не все. Проверьте себя! 18:02"Может присоединиться": Шаляпин рассказал о связи с женщинами и их бывшими 17:02Иск на 740 тысяч: Водонаева оказалась втянута в новый скандал 15:59Развод отложен: Нюша и Сивов обсуждают нелегкое решение 14:23"Я готова извиниться": в Сети появилось новое видео Лолиты 13:54Вышедшая на сцену Слава высмеяла Долину 12:30"Должны быть сильными": уроженка Киева Любовь Успенская пожелала победы России 12:08"Люблю тебя и всю твою семью": Ольга Бузова показала фото любимого мужчины 11:49Voyah Dream: Мечтать не вредно 11:24"Всегда примазывался": Волочкова назвала неудачником Джигурду и обвинила в подлости 10:11ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по шутке 09:26Диктор Березин рассказал о возвращении жены еврея-иноагента Пугачевой в Россию 08:34"Видимость аншлага": Кравец возмущена фестивалем "сваливших" у Вайкуле 07:33[ТЕСТ] на знание российских комедий 90-х: ответь на 8 вопросов 04:25Отдых без отпуска: эти 8 фильмов подарят вам настроение лета 01:05"Можете это писать папе, но не мне!": дочь Киркорова взорвалась из-за критики 22:18Елена Летучая готова простить мужу предательство 20:48Пощадил: появились горячие подробности суда Киркорова и Успенской 18:58Гай Германика созналась в большом обмане 18:08"Нарушают личное пространство": оказавшаяся в толпе Бородина устроила скандал в аэропорту 17:15Резко изменившийся Бурунов назвал радикальный способ похудения 16:29Московский общепит направит выручку за выходные на нужды СВО 15:16В свадебном платье и без очков: в Сеть просочилось редкое фото Дианы Гурцкая 14:43[ТЕСТ] для знатоков фильма "Джентельмены удачи": проверь себя, ответив на 8 вопросов 14:40Оперетта, цирк и мастер-классы: что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар" 13:15Сын Михаила Круга похвастался часами за два миллиона: наследство звездного отца 12:29Не отчим: вот кем на самом деле Миронов приходится Голубкиной – секрет раскрыт 11:10Не обошлось без мата: 12-летняя дочь передразнила скандалиста Киркорова 10:19"Отстаньте от меня!": толпа довела до слез звезду "Женского стендапа" – вступилась Седокова 08:47Отказавшийся от трусов SHAMAN планирует продать нижнее белье 04:11ТЕСТ: знаете ли вы факты из жизни Григория Лепса – к 62-летию певца 01:03"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Андрей Воробьев анонсировал досрочное завершение дороги от Павловской Слободы до М-9

Андрей Воробьев анонсировал досрочное завершение дороги от Павловской Слободы до М-9
90

Первый участок дороги от Павловской Слободы до федеральной трассы М-9 "Балтия" досрочно в прошлом сентябре. Второй – откроют досрочно к концу текущего года. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время визита на место работ.

«Изначально запустить рабочее движение планировалось к 1 сентября 2025 года. Но мы поставили задачу подрядчику – ускориться и открыть его в декабре 2024-го. Надеемся, что он нас не подведет», – отметил Воробьев в ходе личной проверки строящегося участка.

Работы ведутся в два этапа и в соответствии с задачами нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На первом этапе построили участок дороги длиной 3,3 км. Второй этап включает возведение 2,6 км полотна, трёх новых мостов через реку Беляну и реконструкцию развязки на пересечении с М-9 «Балтия». На объекте занято около 150 человек и 65 единиц техники.

Первая дорога, открывшаяся в прошлом году, соединила улицы Ленина и Академическая в Павловской Слободе. Она обеспечила удобный подъезд к образовательному учреждению и новому лесопарку «Шишкин лес». Этот участок также улучшил транспортную доступность прилегающих жилых массивов и коттеджного поселка «Павловские сосны».

При этом первый этап на данный момент завершен на 87%. Строители занимаются установкой коммуникаций, ливневой канализации и локальных очистных сооружений.

«В Подмосковье ведутся работы на 53 дорожных объектах по федеральной, региональной и муниципальной программам. Среди них две концессионные дороги. Планируем открыть движение на 35 объектах в этом году», — добавил Воробьёв.

Важные объездные дороги также будут введены в эксплуатацию. Завершение строительства развязки на Каширском шоссе и путепроводов МЦД в Быково, Аникеевке, Апрелевке и Опалихе запланировано на конец года.

Подпишись в Telegram

18 июля 2024, 17:59
Дни.ру✓ Надежный источник

Андрей Воробьев анонсировал открытие кампуса для преподавателей Технолицея

Андрей Воробьев анонсировал открытие кампуса для преподавателей Технолицея
Кампус для преподавателей Технолицея им. Долгих в Подмосковье откроют к началу учебного года. Об этом стало известно во время визита губернатора региона Андрея Воробьев на место строительства в Истре. «Мы сдали Технолицей в прошлом году.

Регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму завершена – Мосгоризбирком

Регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму завершена – Мосгоризбирком
В столице завершена регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму. 17 июля завершился процесс регистрации кандидатов в депутаты Московской городской Думы восьмого созыва.

Московский общепит направит выручку за выходные на нужды СВО

Московский общепит направит выручку за выходные на нужды СВО
Рестораторы направят доходы от работы в выходные дни акции "Лето в Москве" на благотворительность. В минувшие выходные, 13 и 14 июля, центральные улицы Москвы преобразились до неузнаваемости.

Оперетта, цирк и мастер-классы: что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар"

Оперетта, цирк и мастер-классы: что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар"
В рамках фестиваля состоится более сотни постановок с участием тысячи московских артистов. До 11 августа в Москве проходит уникальный фестиваль "Театральный бульвар", который является частью проекта "Лето в Москве".

Более 20 тысяч человек посетили фестиваль "Культурный код Подмосковья"

Более 20 тысяч человек посетили фестиваль "Культурный код Подмосковья"
Фестиваль прошел в рамках всероссийского проекта "Большие семейные выходные". В минувшие выходные в более чем 80 парках Московской области прошел фестиваль "Культурный код Подмосковья", который посетили свыше 20 тысяч человек.

Выбор читателей

17/07СрдТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по шутке 17/07СрдДиктор Березин рассказал о возвращении жены еврея-иноагента Пугачевой в Россию 16/07ВтрПощадил: появились горячие подробности суда Киркорова и Успенской 17/07Срд"Люблю тебя и всю твою семью": Ольга Бузова показала фото любимого мужчины 17/07Срд"Распирает показать": Утяшева скрывает сына лишь по одной причине 17/07СрдВышедшая на сцену Слава высмеяла Долину