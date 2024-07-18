Андрей Воробьев анонсировал досрочное завершение дороги от Павловской Слободы до М-9

Первый участок дороги от Павловской Слободы до федеральной трассы М-9 "Балтия" досрочно в прошлом сентябре. Второй – откроют досрочно к концу текущего года. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время визита на место работ.



«Изначально запустить рабочее движение планировалось к 1 сентября 2025 года. Но мы поставили задачу подрядчику – ускориться и открыть его в декабре 2024-го. Надеемся, что он нас не подведет», – отметил Воробьев в ходе личной проверки строящегося участка.



Работы ведутся в два этапа и в соответствии с задачами нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На первом этапе построили участок дороги длиной 3,3 км. Второй этап включает возведение 2,6 км полотна, трёх новых мостов через реку Беляну и реконструкцию развязки на пересечении с М-9 «Балтия». На объекте занято около 150 человек и 65 единиц техники.

Первая дорога, открывшаяся в прошлом году, соединила улицы Ленина и Академическая в Павловской Слободе. Она обеспечила удобный подъезд к образовательному учреждению и новому лесопарку «Шишкин лес». Этот участок также улучшил транспортную доступность прилегающих жилых массивов и коттеджного поселка «Павловские сосны».

При этом первый этап на данный момент завершен на 87%. Строители занимаются установкой коммуникаций, ливневой канализации и локальных очистных сооружений.

«В Подмосковье ведутся работы на 53 дорожных объектах по федеральной, региональной и муниципальной программам. Среди них две концессионные дороги. Планируем открыть движение на 35 объектах в этом году», — добавил Воробьёв.

Важные объездные дороги также будут введены в эксплуатацию. Завершение строительства развязки на Каширском шоссе и путепроводов МЦД в Быково, Аникеевке, Апрелевке и Опалихе запланировано на конец года.