Губернатор Подмосковья сообщил о строительстве хаба для речных перевозок

Фестиваль "День молодежи" продолжится в Москве в воскресенье

Второй день фестиваля "День молодежи" обещает быть насыщенным и увлекательным для всех жителей Москвы. События начнутся с утра и продлятся до позднего вечера, предлагая разнообразные мероприятия для всех возрастов и интересов. С самого начала дня на главной сцене фестиваля начнется массовая зарядка, которая поможет гостям разогреться перед активным днем.