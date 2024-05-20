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Понедельник 20 мая

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Гроза и сильный ветер ожидается в Москве во вторник

Гроза и сильный ветер ожидается в Москве во вторник
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Неблагоприятные погодные условия, такие как дождь, гроза и сильный ветер, могут оказать негативное влияние на безопасность пешеходов и автомобилистов. В связи с этим, жителям Москвы рекомендуется проявлять повышенную осторожность и соблюдать определенные меры предосторожности.

Согласно прогнозам синоптиков, 21 мая в столице ожидается дождь. Поэтому важно быть готовым к непогоде и иметь под рукой необходимые предметы: зонты, водонепроницаемую одежду и обувь. Пешеходам следует учитывать, что мокрые дороги могут быть скользкими, поэтому необходимо соблюдать осторожность при переходе дорог и движении по тротуарам.

Кроме того, возможны гроза и усиление ветра. Гроза может сопровождаться молниями и громом, поэтому не рекомендуется находиться на открытых пространствах под деревьями или металлическими конструкциями. Лучше искать укрытие в зданиях или других надежных местах. Если у вас нет возможности найти подходящее укрытие, рекомендуется прижаться к земле и избегать высоких объектов.

Также следует избегать парковки автомобилей рядом с шаткими конструкциями, такими как рекламные щиты или строительные леса. В условиях сильного ветра эти конструкции могут быть непредсказуемыми и представлять опасность для окружающих. Лучше выбрать безопасное место для парковки автомобиля, где нет подобных конструкций.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или угрозы для безопасности, рекомендуется обращаться за помощью к экстренным службам и следовать их рекомендациям. Важно помнить, что безопасность должна быть на первом месте, поэтому следует проявлять осторожность и соблюдать все необходимые меры предосторожности при неблагоприятных погодных условиях.

Запомните: ваша безопасность и безопасность окружающих зависит от вашего внимания и осторожности. Проявите ответственность и сделайте все возможное для предотвращения возможных происшествий во время плохой погоды.

ДНИ в Telegram

20 мая 2024, 21:05
Фото: М. Денисова. / Mos.ru
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