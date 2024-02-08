Перепроверяйте информацию: мошенники вновь атаковали россиян

Охлобыстин рассказал об освобождении Ефремова Тесты Кейт Миддлтон перенесла операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского Охлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонииОхлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонии Боярская проводила любимого и родного в последний путьБоярская проводила любимого и родного в последний путь "Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России"Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России Тяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положенииТяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положении

Лента новостей

Четверг 8 февраля

09:57Отмененный в России Ургант рассекретил свое местонахождение 09:15Вокалистка "А-Студио" Кети Топурия готовится к родам третьего ребенка 09:04Вкусно и полезно: три секрета правильного завтрака 08:47Три секрета безопасного вождения авто во время снегопада 08:14Перепроверяйте информацию: мошенники вновь атаковали россиян 07:45Как вшивую по бане: Орбакайте "выгнали" еще из одного города 06:38Три зведные пары, которые не выдержали испытание алкоголем 05:37"Все пошло не так": Сергей Астахов объяснил позорище на сцене театра 05:01"Наслаждайтесь": 61-летняя Роза Сябитова не постеснялась дать женщинам совет 01:25Ревматоидный артрит: у кого риск заболеть выше остальных 01:06От пуза не убежишь: развенчан еще один миф о похудении 22:23"Наташа, прости": женатый Малахов рассказал о близости с известной моделью 21:13Осталась без работы: сбежавшую из России Хаматову настиг беспощадный кризис 20:04Высоцкая раскрыла тайных мужчин в браке с Кончаловским 19:01"Не спрятаться": бывший муж оставил Полине Гагариной загадочное послание 18:11"Сделаю исключение": Молодуха Петросяна призналась в симпатии к Михалкову 17:31"Никто бы не вспомнил": Бузова поглумилась над Тарасовым на федеральном канале 16:42"Никаких больше вечеринок": Кучера добил отмененную Орбакайте 15:40"Сыпется все": кувыркавшийся с молодухой известный актер сдался из-за маленького 14:34Пауза... сердце: какими стали последние слова Виторгана для поклонников 14:29"Бездарности": как Юрий Лоза испортил карьеру российским звездам 13:07"Если бы не мама": померкшая дочь Любови Успенской зашла слишком далеко 13:00Тело жены Цекало обнаружили на съемках 11:28Брутян довольна? Прилучного заменил молодой сексуальный кореец 11:00Нагулявшаяся дочь Маликова вернулась с сюрпризом: Младенец 10:00"Мой главный мужчина": кому Гузеева призналась в любви за спиной у мужа 09:02"Никогда не дрался": сбежавшего из России Даню Милохина хотят жестко избить 08:32Овощи и фрукты: как приучить ребенка к правильному питанию 08:16Ушла еще одна звезда: не стало Елены Сафроновой 07:50Александр Масляков лишился бизнеса: чей теперь КВН 07:17Чифирок на вечерок: с кем делит камеру СИЗО Блиновская 06:27Тимур Хайдаров – все? В звездную клинику нагрянула проверка 06:03Михаил Боярский вновь попал в больницу: какие прогнозы дают врачи 05:31Растаяла на глазах: в чем причина резкого похудения Маргариты Суханкиной 03:16У нас классная команда: Соколовский жестко поставил хейтеров на место 02:31Как облегчить симптомы менопаузы? Названо универсальное средство 01:54Как уберечься от деменции? Ученые поделились полезным советом 21:53Карл III смог уделить прилетевшему из США принцу Гарри всего пару минут 21:13Крупно раскошелилась: Летучая потратила на роскошный отпуск стоимость квартиры 20:29Кейт Миддлтон чувствует свою вину перед королем после его госпитализации 19:3350-летняя Высоцкая без макияжа ошарашила народ своим видом 18:12"С девчонками поразвлекались": показавшая грудь Туктамышева возбудила фанатов 18:08"Сумасшедший": звезда сериала "Реальные пацаны" страдает из-за серьезных проблем 17:52Муж покойной Людмилы Гурченко преподнес Эвелине Бледанс необычный подарок 17:08Обколотая Барановская проболталась о своем первом опыте в 18 лет 16:56Звезда “Давай поженимся!” Сябитова стала жертвой стихийного бедствия 16:35В спину бросали камни, а она родила в 45: тайна позднего материнства Орловой 16:25Закос под Ротару: продюсер раскритиковал участников "Евровидения" из соседней страны 15:58Эксклюзив: Маликов дал комментарий после слухов о разводе с женой 15:13Кейт Миддлтон станет королевой: Карла III разбил рак
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Перепроверяйте информацию: мошенники вновь атаковали россиян

Перепроверяйте информацию: мошенники вновь атаковали россиян
117

Преступники начали использовать современные возможности искусственного интеллекта.

По регионам прокатилась новая волна телефонных мошенничеств. Преступники выманили у жертв миллионы рублей. RT пишет, что по итогам прошлого года от подобных противоправных деяний пострадал каждый десятый россиянин.

Почему, несмотря на большое количество информации, люди верят? Мошенники используют различные методы, постоянно их совершенствуя. Более того, преступники знают основы психологии, точно понимают, как убедить жертву в реальности происходящего. Сейчас, как сообщает телеканал "360", злодеи используют искусственный интеллект.

Если в руки злоумышленников попадает личная информация о знакомых, друзьях, сотрудниках потенциальной жертвы, то при помощи дипфейка создается "клон". Далее при звонке потерпевший видит знакомое лицо, слышит знакомый голос, сгенерированный ИИ. Конечно же, в подобных случаях люди готовы отдать и деньги, и предоставить необходимые данные.

Сотрудники правоохранительных органов еще раз просят жителей страны быть внимательными. Любую информацию следует перепроверять, особенно если она касается денежных средств. Пожилым родственникам следует чаще напоминать о запрете любых разговоров с незнакомцами.

8 февраля 2024, 08:14
Деньги в руке. Фото: © Alexander Legky\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

По теме

Мошенники придумали новый хитрый способ обмана россиян

Сразу кладите трубку: четыре любимые фразы мошенников

Московские коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада

Московские коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада
Автомобилистов попросили воздержаться от поездок на личном транспорте. Снегопад будет идти в столице до конца дня, в ближайшие часы его интенсивность не уменьшится.

Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год
В порядок приведут 19 общественных пространств. В 2024 году в Москве планируется благоустроить 19 общественных пространств.

В Москве открылся сервис проверки доступа к онлайн-голосованию на выборах

В Москве открылся сервис проверки доступа к онлайн-голосованию на выборах
Воспользоваться сервисом можно в личном кабинете. На портале mos.

Для участников программы "Миллион призов" приготовили новые категории поощрений

Для участников программы "Миллион призов" приготовили новые категории поощрений
Акция пройдет в девятый раз. В 2024 году в рамках выборов президента России в Москве вновь пройдет акция программы "Миллион призов" – #ВыбираемВместе2024.

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы
Ежемесячно сервисами приложения "Моя Москва" пользуются более миллиона человек. Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о функционале приложения "Моя Москва".

Выбор читателей

07/02СрдТело жены Цекало обнаружили на съемках 06/02ВтрЖдал 10 лет: возжелавший взять Бабкину в жены Гор исполнил мечту 07/02СрдНагулявшаяся дочь Маликова вернулась с сюрпризом: Младенец 06/02Втр"Это навсегда": Подольской сообщили об особенностях 8-летнего сына 07/02СрдПауза... сердце: какими стали последние слова Виторгана для поклонников 07/02СрдУшла еще одна звезда: не стало Елены Сафроновой