Перепроверяйте информацию: мошенники вновь атаковали россиян

Преступники начали использовать современные возможности искусственного интеллекта.

По регионам прокатилась новая волна телефонных мошенничеств. Преступники выманили у жертв миллионы рублей. RT пишет, что по итогам прошлого года от подобных противоправных деяний пострадал каждый десятый россиянин.

Почему, несмотря на большое количество информации, люди верят? Мошенники используют различные методы, постоянно их совершенствуя. Более того, преступники знают основы психологии, точно понимают, как убедить жертву в реальности происходящего. Сейчас, как сообщает телеканал "360", злодеи используют искусственный интеллект.

Если в руки злоумышленников попадает личная информация о знакомых, друзьях, сотрудниках потенциальной жертвы, то при помощи дипфейка создается "клон". Далее при звонке потерпевший видит знакомое лицо, слышит знакомый голос, сгенерированный ИИ. Конечно же, в подобных случаях люди готовы отдать и деньги, и предоставить необходимые данные.

Сотрудники правоохранительных органов еще раз просят жителей страны быть внимательными. Любую информацию следует перепроверять, особенно если она касается денежных средств. Пожилым родственникам следует чаще напоминать о запрете любых разговоров с незнакомцами.