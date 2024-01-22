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Мошенники придумали новый хитрый способ обмана россиян

Мошенники придумали новый хитрый способ обмана россиян
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Внимание к мелочам и аккуратность помогут избежать обмана. Рассказываем, как не попасться на удочку преступников.

Бандиты, орудующие в сфере мошенничества, не устают придумывать новые схемы отъема денег у граждан. Телеканал "360" напоминает людям о необходимости соблюдать правила безопасности при оплате в интернете.

Мошенники начали использовать возможность оплаты за интернет-заказы при помощи Системы быстрых платежей. Схема обмана состоит из нескольких этапов:

  • Жертва оставляет заявку на покупку понравившегося товара на сайте магазина.
  • С жертвой связываются мошенники, предлагая оплатить товар со скидкой.
  • Жертве направляют ссылку для оплаты по СБП.
  • После подтверждения платежа все доступные средства оказываются в руках мошенников.


Подобная схему преступники могут реализовать в двух случаях: сайт магазина фишинговый, учетная запись администратора настоящего сайта дискредитирована, объясняет "Царьград". Для того, чтобы обезопасить себя при покупках в интернете, напоминает RT, важно иметь отдельную карту для оплаты подобных покупок. Не следует забывать о необходимости проверять сайт, не вводя свои данные на фишинговых порталах.

22 января 2024, 07:41
Преступник в маске. Фото: © Nikolay Gyngazov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Telegram-канал Ирины Волк• Требует проверки

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