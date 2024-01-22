Мошенники придумали новый хитрый способ обмана россиян

Внимание к мелочам и аккуратность помогут избежать обмана. Рассказываем, как не попасться на удочку преступников.

Бандиты, орудующие в сфере мошенничества, не устают придумывать новые схемы отъема денег у граждан. Телеканал "360" напоминает людям о необходимости соблюдать правила безопасности при оплате в интернете.

Мошенники начали использовать возможность оплаты за интернет-заказы при помощи Системы быстрых платежей. Схема обмана состоит из нескольких этапов:

Жертва оставляет заявку на покупку понравившегося товара на сайте магазина.

С жертвой связываются мошенники, предлагая оплатить товар со скидкой.

Жертве направляют ссылку для оплаты по СБП.

После подтверждения платежа все доступные средства оказываются в руках мошенников.



Подобная схему преступники могут реализовать в двух случаях: сайт магазина фишинговый, учетная запись администратора настоящего сайта дискредитирована, объясняет "Царьград". Для того, чтобы обезопасить себя при покупках в интернете, напоминает RT, важно иметь отдельную карту для оплаты подобных покупок. Не следует забывать о необходимости проверять сайт, не вводя свои данные на фишинговых порталах.