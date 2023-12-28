Сразу кладите трубку: четыре любимые фразы мошенников

Телефонные обманщики ежедневно опустошают карманы россиян на сотни тысяч рублей. Специалисты проанализировали типичные схемы мошенничеств и назвали четыре популярные фразы преступников.

Уже не первый год жители нашей страны теряют свои деньги после общения с незнакомцами по телефону. Схемы обмана постоянно меняются, но итог у них один. жертву вынуждают перевести свои средства на чужие счета, напоминает телеканал "360".

Специалисты Банка России проанализировали звонки, которые поступают жертвам мошенников. Выявлены четыре основные фразы, после которых следует немедленно класть трубку телефона. Их перечисляет RT:

На вас оформлена заявка на кредит. Звонящий предупреждает, что якобы данные жертвы были использованы мошенниками для оформления заявки на кредитные средства. Называются заведомо недостоверные данные. Человек пугается и начинает предпринимать действия, направленные как будто на сохранение денег. Итог – миллионы, переведенные на чужой счет.

Звонящий предупреждает, что якобы данные жертвы были использованы мошенниками для оформления заявки на кредитные средства. Называются заведомо недостоверные данные. Человек пугается и начинает предпринимать действия, направленные как будто на сохранение денег. Итог – миллионы, переведенные на чужой счет. Ваши деньги пытаются похитить. Мошенники могут представляться следователями. полицейскими или сотрудниками прокуратуры. жертву вынуждают снять все деньги со счета и перевести их на чужой счет. Очевидно, что после этих действий средства вернуть будет сложно.

Мошенники могут представляться следователями. полицейскими или сотрудниками прокуратуры. жертву вынуждают снять все деньги со счета и перевести их на чужой счет. Очевидно, что после этих действий средства вернуть будет сложно. Сотрудник службы безопасности банка. Подставной работник предупреждает о необходимости перевести деньги на "резервный счет". Иногда предлагают перечислять частями.

Подставной работник предупреждает о необходимости перевести деньги на "резервный счет". Иногда предлагают перечислять частями. Истекает срок действия сим-карты. Запомните, что личные данные можно подтвердить или при личном визите в салон сотовой связи, или через портал Госуслуг. Мошенники же предлагают обойтись упрощенной процедурой и назвать смс-код из пришедшего сообщения.

Запомните, что как только слышите от звонящего хотя бы что-то похожее на фразы выше, немедленно кладите трубку и блокируйте его телефонный номер, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".