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Четверг 29 февраля

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Какими будут первые дни весны: прогноз погоды на март

Какими будут первые дни весны: прогноз погоды на март
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Долгожданное потепление придет во все регионы страны.

Первые дни марта не сильно будут отличаться от конца февраля. Синоптики назвали такое течение весны "невыразительным". При этом не исключены снегопады, усиление ветра и стабильные отрицательные температуры по ночам, сообщает телеканал "360".

В столичном регионе ожидается мокрый снег, мороз до -3 градусов, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Аналогичная погода ожидается в северо-западных регионах и на центральной части страны. Ранее метеорологи уточняли, что в 2024 году весна календарная будет совпадать с фактической.

Окончательно морозы из российских регионов уйдут только в конце марта. В первых числах апреля ожидается полный сход снежного покрова. Синоптики уточняют, что долгосрочные прогнозы являются предварительными. Максимально точно погоду можно предугадать только за два-три дня до конкретного события.

29 февраля 2024, 08:10
Девушки на прогулке. Фото: © Alexander Legky\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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