Какими будут первые дни весны: прогноз погоды на март

Долгожданное потепление придет во все регионы страны.

Первые дни марта не сильно будут отличаться от конца февраля. Синоптики назвали такое течение весны "невыразительным". При этом не исключены снегопады, усиление ветра и стабильные отрицательные температуры по ночам, сообщает телеканал "360".

В столичном регионе ожидается мокрый снег, мороз до -3 градусов, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Аналогичная погода ожидается в северо-западных регионах и на центральной части страны. Ранее метеорологи уточняли, что в 2024 году весна календарная будет совпадать с фактической.

Окончательно морозы из российских регионов уйдут только в конце марта. В первых числах апреля ожидается полный сход снежного покрова. Синоптики уточняют, что долгосрочные прогнозы являются предварительными. Максимально точно погоду можно предугадать только за два-три дня до конкретного события.