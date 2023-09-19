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Собянин: Северный и Южный речные вокзалы за лето посетили 1,3 млн гостей

Собянин: Северный и Южный речные вокзалы за лето посетили 1,3 млн гостей
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За летние месяцы причалы приняли и отправили более тысячи судов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге подвел итоги работы Северного и Южного речных вокзалов за три летних месяца. Причалы отправили более тысячи судов, на борту которых было около 175 тысяч пассажиров.

Собянин уточнил, что с речных вокзалов можно отправиться в путешествие в 30 городов. Наиболее популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Казань, Тверь, Кострома, Нижний Новгород, Рязань, село Константиново.

После комплексного благоустройства территории речных вокзалов стали новыми точками притяжения горожан. На Северном проходят выставки, мастер-классы и лекции. В минувшем сезоне прошло более 180 мероприятий.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На Южном речном вокзале работает Музей транспорта Москвы. На крыше оборудована смотровая площадка. По выходным проходят выступления музыкантов, викторины, спортивные тренировки и другие мероприятия.

За сезон Северный речной вокзал посетили 1,2 миллиона человек. Южный – более 100 тысяч.

"География Москвы позволяет органично вписать речной транспорт в общегородскую транспортную сеть. Уверен, у него большое будущее, а количество круизов, речных прогулок и маршрутов будет неуклонно расти", – подчеркнул мэр.

В Москве 20 июня запустили круглогодичный маршрут по Москве-реке. Восемь электросудов курсируют между причалами "Киевский" и "Сердце столицы".

19 сентября 2023, 12:09
Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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