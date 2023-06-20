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Путин и Собянин запустили круглогодичный речной маршрут по Москве-реке

Путин и Собянин запустили круглогодичный речной маршрут по Москве-реке

Проезд на первом маршруте речного транспорта будет бесплатным до 23 июня.

Сегодня, 20 июня, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили первый в мире регулярный маршрут электрического речного транспорта. Он будет курсировать по Москве-реке между причалами "Киевский" и "Сердце столицы"районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной.

Длина маршрута составляет 6,5 километра. Пассажиры будут передвигаться на восьми электросудах, каждый из которых имеет название столичной реки: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка. Один речной транспорт вмещает 50 человек. Места для маломобильных граждан имеются.

Основные элементы судов, включая программное обеспечение, созданы в России. В салоне речного транспорта есть информационные экраны, USB-зарядки, бесплатный Wi-Fi, а также площадки для перевозки самокатов и велосипедов.

"Поездки станут еще удобнее для жителей 18 районов столицы — это порядка 1,5 млн человек. К тому же использование электрических судов улучшит экологическую ситуацию в городе", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

На речном транспорте можно добраться от Киевского вокзала до "Москва-Сити" без пересадок за 20 минут. Второй маршрут " Автозаводский мост – Печатники" в 13 километров будет запущен до конца 2023 года. Доступна оплата проезда билетом "Кошелек" карты "Тройка", абонементом "Единый" на 90 и 365 дней без дополнительной платы, а также банковской картой или по биометрии. Сергей Собянин также сообщил, что до 23 июня проезд в речном транспорте бесплатно.

20 июня 2023, 19:29
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»/www.mskagency.ru
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