На Московском урбанистическом форуме представят столичные постаматы

Похороны Ирины Мирошниченко Тесты Лада Дэнс пострадала в ДТП Игры Сонник

Топ новостей недели

"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным "Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам"Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам "Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы"Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы Выселить нельзя оставить: пенсионерка лишилась права жить в квартире после трагедииВыселить нельзя оставить: пенсионерка лишилась права жить в квартире после трагедии

Лента новостей

Среда 9 августа

10:11Горе: умерла звезда кино СССР Вера Васильева 09:22"Что он творил!": отец убитой раком Фриске выставил Шепелева негодяем 08:14Не простила: Натали Портман бросила мужа после 11 лет брака 06:23"Устали бороться": Актриса Волкова рассказала о вынужденной пластике 04:30Стало известно, сколько россияне экономят на аренде жилья во время отпуска 02:16Почему дети врут? Отвечает эксперт 00:04От тошноты до летального исхода: что опасного в неприятном запахе? 23:50"Мисс Вселенная" Оксана Федорова показала соблазнительные ноги на яхте 23:04"Больше не повторится": SHAMAN поставил точку концертом для земляков 21:16Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой 20:04Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова 18:48"Родственники могут только плакать и кричать": после операции Лады Дэнс врач вынес вердикт 17:27"Валерьяночки даю": Куклачев отмечает с кошками большой праздник 15:54"Платят хорошо": почему Татьяна Навка такая богатая 15:36Режиссер Ковтунец раскрыл идею фестиваля "В кругу семьи" 14:29Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот 13:45Во сколько обойдутся услуги клининга в Москве 13:37"Миссис Россия – 2023" рассказала о четырех высших образованиях и комплексах 13:07В Екатеринбурге юноша зарезал свою девушку и пытался расчленить ее в ванной 12:57Убегал от полиции: в Москве голый мужчина с ножом выпал с 26-го этажа 12:50Во Владимирской области загорелось производство акриловых ванн 12:47Анорексия? У Пугачевой заподозрили истощение 10:46В Якутии при посадке самолет повредил шасси 09:40На Россию идут тропические ливни 08:02Отдых в загородных коттеджах на Урале снискал огромную популярность 06:03Щи да каша – пища наша: чем хороша овсянка на завтрак 04:05Трудовая миграция стала невыгодной: в России ждут повышения цен 02:04На 10 девчонок по статистике 9 ребят? В стране изменилось соотношение мужчин и женщин 00:01Почему мухи больно кусаются в августе: ответ на видео 22:17В долгах, как в шелках: налоговая заблокировала счета онкобольной Заворотнюк 19:51"Врачи запретили разговаривать": подробности состояния разбившейся в ДТП Лады Дэнс 19:04Труп пролежал год: в Москве нашли тело известного режиссера 16:52"Сегодня день траура": возлюбленная Виторгана сообщила о смерти 16:07Светлана Крючкова об актерской профессии: Мы такие же люди 15:22Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню 15:00"Раздражает": дочь Успенской выставила условия будущему мужу 14:36Одинокую Ирину Мирошниченко похоронили в дорогущем гробу 14:16Убитая горем Зудина отправила послание Табакову у гроба Мирошниченко 12:59Гроб с телом Мирошниченко усыпали цветами: галдящая толпа ринулась на отпевание 10:26Елена Ханга дала оригинальный рецепт супа: вкусно и полезно 09:18Юрий Антонов выбрал самую красивую женщину России в браке 06:33Тест: отгадайте советский фильм по кадру с арбузом 04:24Оставили что-то в поезде? Как вернуть забытые вещи 02:16В Новом Уренгое выбежавшего к людям медвежонка засняли на видео 23:59Арбузы или дыни: что полезнее? 22:12"Намучилась": политик Тюльпанов поддержал Успенскую в конфликте с пластическим хирургом 20:04Что посмотреть в августе: ТОП-3 детективных сериалов 18:59"Я счастлива": Дарья Мороз показала главного мужчину 18:14Дочь Маликова застали с бокалом в центре Москвы 16:54"Готовим сюрприз": Долина в дерзком мини крепко прижалась к парню у всех на виду
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На Московском урбанистическом форуме представят столичные постаматы

На Московском урбанистическом форуме представят столичные постаматы
121

Горожане смогут подать заявку на установку устройства в своем дворе.

Столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития и Агентство инноваций Москвы совместно с Главконтролем представят постаматы на Московском урбанистическом форуме . Посетителям дадут возможность подать заявку на установку устройства в своем дворе.

В столице планируется установить до 10 тысяч постаматов, сообщил министр правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

"В ближайшем будущем в московских постаматах можно будет получить документы — результат оказания государственных услуг, что, в свою очередь, сделает их доступнее для жителей, а взаимодействие с государством — еще проще", — рассказал он.

Проект "Московский постамат" представят на площадке Московского урбанфорума в "Зарядье". Также гости мероприятия могут посмотреть выставку о достижениях столичного транспорта, принять участие в мастер-классах, спортивных мероприятиях и других событиях.

Московский урбанистический форум продлится до 10 сентября. Площадки находятся в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж".

Расписание событий форума доступно на официальном сайте. Вход на большинство мероприятий свободный.

9 августа 2023, 11:24
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Московский урбанистический форум✓ Надежный источник

Почему дети врут? Отвечает эксперт

Почему дети врут? Отвечает эксперт
По словам психолога, причины могут быть очень разными и многое зависит от возраста ребенка. Например, стоит понимать, что совсем маленькие ребятишки могут совсем не врать, а просто рассказывать про воображаемый мир.

От тошноты до летального исхода: что опасного в неприятном запахе?

От тошноты до летального исхода: что опасного в неприятном запахе?
Если неприятные запахи вызывают реакцию у организма, например тошноту, это может быть сигналом проблем со здоровьем. Стоит отметить, что сам по себе неприятный запах не несет вреда, потому что является всего лишь реакцией нервных окончаний на молекулы чего-либо в воздухе.

На Московском урбанфоруме в Гостином Дворе пройдет Всероссийский форум среднего профессионального образования

На Московском урбанфоруме в Гостином Дворе пройдет Всероссийский форум среднего профессионального образования
Участники обменяются опытом и представят эффективные практики. Форум среднего профессионального образования пройдет на площадке Московского урбанфорума в Гостином Дворе 17 и 18 августа.

Посетителей площадки Московского урбанфорума в "Лужниках" научат кататься на сноуборде

Посетителей площадки Московского урбанфорума в "Лужниках" научат кататься на сноуборде
По выходным на горке выступят лучшие спортсмены России. Для гостей Московского урбанистического форума в "Лужниках" обустроили горку "Путешествие в Рождество".

На Россию идут тропические ливни

На Россию идут тропические ливни
Кратковременные дожди с большим количеством осадков ожидаются в ряде регионов России в ближайшее время.

Выбор читателей

07/08ПндРоссия – Африке: потенциал развития континента 07/08Пнд"Сегодня день траура": возлюбленная Виторгана сообщила о смерти 07/08ПндЛужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню 07/08Пнд"Врачи запретили разговаривать": подробности состояния разбившейся в ДТП Лады Дэнс 08/08Втр"Родственники могут только плакать и кричать": после операции Лады Дэнс врач вынес вердикт 07/08ПндТруп пролежал год: в Москве нашли тело известного режиссера