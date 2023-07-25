Собянин сообщил о завершении капитального ремонта еще двух детских поликлиник

Медучреждения приняли первых пациентов.



В Москве завершена капитальная реконструкция филиала №4 детской поликлиники №122 в районе Ивановское и филиала №2 детской поликлиники №86 в Западном Дегунине. Медицинскую помощь в них будут получать 16 тысяч ребят, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что кабинеты самых посещаемых врачей расположены на нижних этажах. Помещения специалистов и функциональной диагностики по одному профилю находятся рядом. Для пациентов обустроили комфортные зоны ожидания, для персонала – комнаты отдыха.

Мэр отметил, что медицинские карты ведут исключительно в электронном виде. На месте бывших картохранилищ организованы комнаты профессионального роста, где врачи смогут обсудить с коллегами профессиональные вопросы.

В Москве с 2011 года построили 14 детских и 19 детско-взрослых поликлиник. Четыре из них ввели в эксплуатацию в этом году. В стадии строительства находится еще восемь поликлиник.

Собянин ранее рассказал о развитии детского здравоохранения в Москве. Он отметил, что за последние годы детское население города увеличилось на 500 тысяч человек.