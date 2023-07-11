Собянин рассказал о планах развития детского здравоохранения в столице

В городе появились новые поликлиники, больницы и перинатальные центры.



Детское население Москвы за последние годы увеличилось на 500 тысяч человек – до 2,3 миллиона. Модернизация профильного здравоохранения стала одной из главных задач столичного правительства, написал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

"Прежде всего, модернизируем материально-техническую базу. Строим детские поликлиники, больницы и перинатальные центры – 39 новых медицинских объектов за последние 12 лет", – уточнил градоначальник.

В центре "Коммунарка" недавно открылся современный детский корпус. Медицинскую помощь там будут получать маленькие жители Троицкого и Новомосковского округов, районов Бутово, Солнцево и Ново-Переделкино.

В 2021 году в "Коммунарке" открылся детский инфекционный корпус. В 2022 году на базе медицинского центра заработал перинатальный центр, в котором родились уже более девяти тысяч малышей.

Крупнейший в Москве перинатальный центр в прошлом году открылся в ГКБ имени Ворохобова. Перестроен один из старейших детских стационаров города – Морозовская больница. В ноябре 2021 года открылся первый в России центр детской трансфузиологии.

Продолжается закупка оборудования для детских стационаров. В этом году в реанимации поставят более 1,9 тысячи единиц техники.

"С 2011 года в столице было построено 14 детских и 19 детско-взрослых поликлиник, причем четыре из них – в этом году. В стройке – еще 8 поликлиник", – подчеркнул Собянин.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве откроют две новые детско-взрослые поликлиники. Учреждения рассчитаны на 320 и 520 посещений в смену.