Сергей Собянин ответил на просьбы и вопросы граждан на личном приеме

Российская артистка разбилась в ДТП Тесты Кравец о причине смерти мужа Гурцкая Игры Сонник

Топ новостей недели

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу "Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы"Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы

Лента новостей

Пятница 9 июня

17:20Таролог предсказал Кристине Асмус скорое замужество 17:00Озвучены миллионные рекламные гонорары Дроздова и других звезд 16:40"Недавно встречалась": Лайма Вайкуле раскрыла секреты Веры Брежневой 16:20"Он быстро вырос!": у Волочковой появился повод для гордости 16:00Только для взрослых: в Сеть слили очередное скандальное видео с Дзюбой 15:40Адвокат Баталовых озвучил причину обжалования приговора Дрожжиной 15:20"Делаю, что хочу": муж Седоковой развлекся в стриптиз-клубе после скандала 15:00"Лера – моя любовь": Куценко поцеловал Кудрявцеву перед камерой 14:40На шее у молодого мужа: пенсионерку Пугачеву лишили основных льгот в Израиле 14:20Хмельницкая просит деньги для врача на лечение рака 14:00На 81-м году жизни скончалась артистка Большого театра Елена Озерова 13:40Без пластики и уколов: Оксана Самойлова раскрыла бесплатный способ омоложения 13:00Загробный лик и мистика на погосте: могила провидицы Джуны наводит ужас 12:40Названа стоимость свадебного платья Татьяны Булановой 12:20Предложено решение финансовых и жилищных проблем россиян 12:00"Жизни соседей обратились в пепел": Пирс Броснан пережил два пожара 11:40Пережившая деформацию носа бывшая жена Аршавина отметила 41-летие 11:20"Свершилось!": Кристина Орбакайте излила чувства к любимому человеку 11:00"Будет менять партнеров": Гагариной и ее новому парню предрекли скорое расставание 10:40Трем типам людей предстоит сменить место жительства – мнение астролога 10:20Кормить молодого мужа: Буланова открывает ресторан в центре Петербурга за 50 миллионов 10:00"Просто позорище!": экс-муж Бородиной вызвал массовое презрение после интервью 09:40"За что боролась, на то и напоролась": подруга о Федосеевой-Шукшиной 09:20SHAMAN опередил Киркорова по стоимости корпоративов 08:40Спрос на готовые квартиры вырос в 2,5 раза 08:20Квартиры-студии дешевеют быстрее всего 08:00Восхищенные взгляды обеспечены: Самая трендовая одежда лета 2023 06:04Астролог в гостях у Малахова спрогнозировал будущее мировой экономики 04:27Только не в мусорку! В России меняют подход к утилизации одежды 02:05Кому-то можно позавидовать: как видят мир животные и птицы (видео) 00:03Почему нас преследуют финансовые проблемы: объяснил психолог 20:20Регина Тодоренко пробежалась по парковке в одном купальнике ради встречи с детьми 20:00Недавно родившая жена Прилучного пришла в клинику с синяками 19:40"Положить конец ненависти": Принц Гарри оказался в суде из-за Меган Маркл 19:00"Я очень этого хотел": Басков перевернул жизнь известного певца 18:40"Проходите мимо": Бузова ответила на обвинения в пластических операциях 18:18Киркоров, благослови: кадры нежностей Jony и Гордиенко попали в сеть 18:00"Помогите!": Губерниев снова публично посмеялся над Бузовой 17:20"В раю": Дочь Бони сделала ей массаж стоп 17:00"Кинопоиск" назвал самую популярную российскую актрису 16:49"Росатом" и "Аэрофлот" импортозаместили воздушные фильтры для иностранных лайнеров 16:20Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца 16:00Милохин остался в прошлом: Медведева предстала в объятиях нового парня 15:40"Надо хорошо учиться": Николаю Фоменко досталась сложная роль в новом сериале 15:20Тарасова сообщила о самочувствии из-за слухов о вызове скорой 15:00"Не лезьте": Волочкова послала всех на три буквы после фото с бокалом 14:40Дибров вернулся на экраны после увольнения с Первого канала 14:20Российская артистка насмерть разбилась в автокатастрофе 14:20"Не хит точно": Поклонники разбранили новую песню Королевой 14:00Родные делят огромное наследство Градского в суде
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Сергей Собянин ответил на просьбы и вопросы граждан на личном приеме

Сергей Собянин ответил на просьбы и вопросы граждан на личном приеме
78

Встреча прошла в офлайн-режиме и по видеосвязи.

В пятницу, 9 июня, мэр Москвы Сергей Собянин провел личный прием граждан в Администрации Президента России. С градоначальником пообщались и задали свои вопросы пятеро москвичей, а также ректор вуза из Донецкой Народной Республики.

Конференц-связью воспользовалась жительница Молжаниновского района Валерия Прудкая. Она рассказала Собянину о том, насколько важны дополнительные образовательные учреждения. Жительница отметила: существующие уже заполнены, а ведь рядом строятся новые жилые кварталы.

Мэр рассказал, что в этом году в Молжаниновском районе должны ввести в эксплуатацию школу на 1,1 тысячи мест, а также детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников. Также градоначальник напомнил, что скоро в районе откроют детско-взрослую поликлинику с женской консультацией.

"Конечно, надо будет еще строить и школы, и детские сады. Держу под контролем развитие Молжаниново, знаю, какие там есть проблемы, постепенно решаем их", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

На видеосвязь с мэром вышла и председатель совета ветеранов района Марьино, пенсионерка Юлия Ромашкина. Она попросила Сергея Семеновича взять под личный контроль завершение благоустройства Аллеи Ветеранов, располагающейся вдоль улицы Перервы с 2006 года. Однако последний праздник здесь проводили в 2015 году.

М. Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / www.mos.ru

По слова Собянина, было решено полностью реконструировать аллею. Это будет центральное общественное пространство. Оно станет комфортным местом и для старшего поколения, и для молодежи. "Работы уже начались: обновляем покрытие дорожек, освещение, газон, лавочки", – рассказал мэр.

А жительница района Южное Бутово попросила Собянина об установке нового светофора на Изюмской улице. По ее словам, пешеходный переход рядом с домом 36 и школой № 1354 "Вектор" небезопасен. Градоначальник, согласившись с необходимостью установки светофора, дал соответствующее поручение.

Многодетная мать Ирина Фадеева обратилась к мэру с просьбой о ремонте проезжей части на дублере улицы Микояна. Работы нужно провести на участке вдоль торгового центра "Авиапарк". Женщина рассказала, что там разбито дорожное покрытие, образовались большие ямы. "Однажды мы сами попали в такую яму, причем даже пришлось ремонтировать автомобиль", – пожаловалась москвичка. Собянин сообщил, что дорогу планируют отремонтировать в этом году.

М. Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / www.mos.ru

Кристина Каменская, проживающая в Южном Бутове, сказала о необходимости освещения участка улицы Николая Сироткина от дома 28 до дома 36. Сейчас он вообще не освещен, а ведь рядом располагается детская площадка и церковь. "Может быть, и тропинку подремонтировать, и детские площадки. Если уж делать освещение, то надо привести там все в порядок", – сказал Собянин.

Ректор Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Николай Зайченко попросил Сергея Собянина об организации стажировки в Москве своих преподавателей, студентов и аспирантов. Он рассказал, что в 2023 году начнется набор для обучения по новой образовательной программе “Реконструкция и реставрация архитектурного наследия", а такие специалисты для республики вскоре будут очень востребованы. Ведь в Донбассе много поврежденных памятников архитектуры.

"Все организуем. Стажировку на московских объектах культурного наследия, практическую подготовку на базе колледжей и мастерских пройдут 200 студентов", – написал Собянин в телеграм-канале.

Москва помогает новым территориям страны восстанавливать коммунальную инфраструктуру и проводить инженерные работы, добавил градоначальник.

9 июня 2023, 16:38
Фото: М. Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / www.mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы • Требует проверки

Фоторепортаж

Собянин рассказал о крупнейших проектах 2023 года в столичной медицине

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство &quot;Москва&quot;
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство &quot;Москва&quot;
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство &quot;Москва&quot;
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство &quot;Москва&quot;
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство &quot;Москва&quot;

По теме

Собянин рассказал о масштабной программе празднования Дня России в Москве

Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники и электроники в Москве
Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Новая группа ополченцев Курской и Белгородской областей завершила недельный курс подготовки у инструкторов ЧВК "Вагнер"

Новая группа ополченцев Курской и Белгородской областей завершила недельный курс подготовки у инструкторов ЧВК "Вагнер"
Ополченцы Курской и Белгородской областей завершили недельный курс подготовки в ученом центре ЧВК "Вагнер". Выпускники с теплотой рассказали о том, как проходили занятия под руководством опытных инструкторов, не раз побывавших на поле боя. "Музыканты" не только дают бесценные теоретические и практические навыки, отмечают мужчины.

Собянин рассказал о масштабной программе празднования Дня России в Москве

Собянин рассказал о масштабной программе празднования Дня России в Москве
Для жителей и гостей столицы подготовили более 100 мероприятий. Накануне праздника и 12 июня во всех округах Москвы пройдут официальные и неофициальные мероприятия.

Почему нас преследуют финансовые проблемы: объяснил психолог

Почему нас преследуют финансовые проблемы: объяснил психолог
Финансовые проблемы могут быть связаны с внутренними установками, уверен эксперт. Люди хотят быть счастливыми, для чего стремятся удовлетворить свои потребности, в том числе, материальные.

В Тверской области подняли останки бойцов 29-й армии СССР

В Тверской области подняли останки бойцов 29-й армии СССР
Поисковый отряд "Звезда" из Твери сообщил о найденных останках троих бойцов Красной Армии. Отряд работал в тех местах, где в 1942 году 29-я армия пробивала укрепленную немецкую оборону. Как известно, в этих краях шла Ржевская битва, унесшая жизни более миллиона человек. О героизме солдат, сражавшихся в ней, широко узнали благодаря фильму "Ржев" Евгения Пригожина, вышедшему в 2019 году. А подкрепил интерес к региону и событиям тех лет Ржевский мемориал Советскому солдату – место паломничества туристов, интересующихся российской историей. Как рассказали в поисковом отряде, останки находились в воронке на краю поля, где в годы Великой Отечественной войны стояла деревня, превращенная немцами в укрепленный пункт.

Ветврач рассказал об обработке животных от насекомых

Ветврач рассказал об обработке животных от насекомых
Перед поездкой на природу важно позаботиться не только о себе, но и о своих питомцах. Начался сезон активного отдыха на природе и частых выездов за город.

Выбор читателей

08/06ЧтвРоссийская артистка насмерть разбилась в автокатастрофе 07/06СрдСына не пускают к госпитализированному Панфилову с инсультом: названа причина 07/06СрдФото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети: личность установлена 07/06Срд"Больше я таких не видела": Алферова с нежностью вспомнила покойного Абдулова 07/06СрдЛидии Федосеевой-Шукшиной стало хуже после инфаркта: подробности 08/06Чтв"Метастазы в мозгу": Онкобольная звезда "Зачарованных" показала кадры из больницы