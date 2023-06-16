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Четверг 15 июня

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Какие жесты выдают в человеке неудачника: объяснил психолог

Какие жесты выдают в человеке неудачника: объяснил психолог
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Вялое рукопожатие очень точно может выдать неуверенного в себе человека.

"Встречают по одежке, а провожают по уму" – русская народная поговорка является правилом хорошего тона для многих людей. Действительно, встречая незнакомого человека, мы в первую очередь обращаем мнение на его внешний вид, но не только на него.

Под пристальные внимание, как правило, попадают еще жесты, мимика, манеры, речь. И чаще всего мы с первых минут знакомства составляем мнение о незнакомом человеке: уверен он в себе или нет, успешен или неудачник.

Чтобы первое впечатление не оказалось негативным, некоторых вещей следует избегать. Какие жесты выдаю в человеке неудачника, объяснила психолог Карина Мироненко.

В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня", она подчеркнула, что вялое рукопожатие очень точно может выдать неуверенного в себе человека. Пожимать руку собеседника нужно крепко, уточнила эксперт.

Тренер по личностному росту отметила, что с помощью крепкого рукопожатия человек способен продемонстрировать уверенность и даже уважение к собеседнику, а никак не силу.

Кроме того, вы можете создать впечатление неудачника, если постоянно будете смотреть на часы или в телефон. Во время важных встреч лучше прятать гаджеты подальше, подчеркнула психолог.

Она также отметила, что не стоит постоянно поддакивать собеседнику или кивать в ответ. Наоборот, уверенный человек не боится задавать вопросы и дискутировать.

16 июня 2023, 00:17
Фото: pixabay.com
Подмосковье сегодня✓ Надежный источник

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