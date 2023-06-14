Москва возродит знаменитую киностудию имени М. Горького – Собянин

Центральная киностудия детских и юношеских фильмов перешла в собственность столицы.



Соответствующий указ по просьбе властей Москвы подписал президент Владимир Путин. Решение позволит продолжить модернизацию основанной в 1915 году киностудию, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что длительное время на студии не снимали фильмы. Главное здание находилось в аварийном состоянии. При поддержке правительства России и Минкульта началась модернизация студийного комплекса.

К руководству студией пришла новая управленческая команда. В производстве находится 28 картин: 12 проектов игрового и 16 – неигрового кино, уточнил Собянин.

На киностудии создано молодежное креативное пространство – Кинокампус Горького. Там проходят лекции и мастер-классы для будущих кинематографистов и производителей цифрового контента.

"По опыту возрождения ВДНХ и Северного речного вокзала мы уверены, что передача Киностудии им. Горького в собственность города позволит обеспечить успешную реализацию этих планов. И через несколько лет в Москве будет создана еще одна креативная площадка со всем необходимым для полного цикла производства кино", – подчеркнул мэр.

Собянин ранее сообщил, что реконструкция Центра театра и кино на Поварской завершится в 2024 году. Специалисты оборудуют кинозал на 28 мест и современную студию звукозаписи.