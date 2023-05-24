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Собянин: Планируем завершить реконструкцию Центра театра и кино на Поварской в 2024 году

Собянин: Планируем завершить реконструкцию Центра театра и кино на Поварской в 2024 году
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Основные работы выполнят в середине следующего года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что здание Центра театра и кино на Поварской построили в 1930-х годах. Учреждением руководили Григорий Александров, Иван Пырьев и другие талантливые режиссеры.

С 2017 года руководителем площадки является актер и режиссер Никита Михалков. Здание обновляют по его просьбе.

"Здесь никогда не проводился капитальный ремонт помещений. Это было одно из самых аварийных зданий, в котором не то что играть — находиться было нельзя", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

В здании выполнили противоаварийные работы. Сделана гидроизоляция, укреплен грунт, восстановлена кладка несущих стен.

Предстоит заменить все инженерные коммуникации, внедрить новое оборудование в зрительных залах, установить систему иммерсионной акустики. Специалисты оборудуют кинозал на 28 мест и современную студию звукозаписи, восстановят выход на улицу по западному фасаду.

Собянин уточнил, что интерьеры выполнят в приближенном к конструктивизму стиле, при этом исторические детали сохранятся.

"В ближайшие годы также планируем завершить комплексную реставрацию Театра Эстрады. Всего за десять лет уже построили и обновили больше 80 зданий в 40 городских театрах", – подчеркнул градоначальник.

Столица продолжит работу по обновлению театров, сообщил ранее мэр. Он отметил, что культурные площадки Москвы в 2022 году провели 26 тысяч спектаклей и представлений. Их посетили 5,4 миллиона человек.

24 мая 2023, 16:18
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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