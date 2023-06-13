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Вторник 13 июня

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Собянин рассказал, как программа "Мой район" изменила Богородское и Преображенское

Собянин рассказал, как программа "Мой район" изменила Богородское и Преображенское
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В районах построили новые транспортные и социальные объекты.

Реконструировано здание Окружного общественного центра им. Моссовета. Оборудованы комфортный зрительный зал и коворкинг, зона киберспорта, площадка для танцев, спортзал и шахматная школа, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В порядок привели Детский Черкизовский пруд, набережную Шитова, десятки дворов, детских и спортивных площадок.

Запущен основной участок Московского скоростного диаметра (МСД). Также построен мост через Яузу, связавший улицу Краснобогатырская и проспект Ветеранов.

По просьбе пассажиров на пять остановок продлен автобусный маршрут №822. Открыт маршрут трамвая №4, который останавливается у станции Большой кольцевой линии метро "Сокольники".

В районах завершается благоустройство территории у кинотеатра "Янтарь". Специалисты обустроят пешеходный маршрут длиной 1,2 километра.

"Также в планах строительство трех школьных корпусов: на 2-й Пугачевской, 2-й Гражданской и Тюменской улицах и образовательного комплекса в составе детского сада и школы на 1-й улице Бухвостова", – сообщил Собянин.

Мэр ранее рассказал о развитии районов Бескудниковский, Дмитровский, Западное и Восточное Дегунино.

13 июня 2023, 17:50
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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