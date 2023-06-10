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Суббота 10 июня

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Собянин рассказал о новых социальных и транспортных объектах в районах на севере Москвы

Собянин рассказал о новых социальных и транспортных объектах в районах на севере Москвы

Районы Бескудниковский, Дмитровский, Западное и Восточное Дегунино стали ближе к центру города.

Сотни тысяч жителей этих районов получили метро в шаговой доступности. На Люблинско-Дмитровской линии открылись станции "Верхние Лихоборы" и "Селигерская", в этом году к ним добавятся "Яхромская" и "Лианозово", написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Градоначальник напомнил, что в 2019 году расположенные в этих районах железнодорожные станции Лианозово, Марк, Бескудниково и Окружная вошли в состав первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Скоро откроется МЦД-3 со станциями Ховрино, Грачевская и Моссельмаш.

Передвижение по городу для жителей севера стало удобнее благодаря Московскому скоростному диаметру. Построена Бусиновская развязка – единственное пятиуровневое транспортное сооружение.

Развивается социальная инфраструктура районов. На базе клинической больницы имени Вересаева в Дмитровском районе открылся первый из шести флагманских центров. Реконструированы взрослые поликлиники на улицах Маршала Федоренко, Ангарской и Дубнинской.

Фото: Mos.ru

За последние годы на севере открыли восемь новых детских садов и школ. Дошкольные учреждения появились на Дмитровском шоссе, улицах Селигерская, Базовская, Ангарская, Дубнинская и Софьи Ковалевской. Планируется построить еще пять детсадов и три школы.

В Бескудниковском, Дмитровском и Западном Дегунине в программу реновации вошло 137 старых домов. Для переселенцев возвели 19 новостроек.

В Северном округе реализовали несколько крупных проектов благоустройства. В Дмитровском районе привели в порядок парк "Вагоноремонт", в Бескудниковском благоустроли главный бульвар и парк имени Святослава Федорова, в Восточном Дегунине — парк "Северные Дубки". Места отдыха появились возле Дегунинского пруда, на улицах Маршала Федоренко и Дубнинская.

Мэр Москвы ранее рассказал, как преобразились районы Богородское, Гольяново, Метрогородок и Восточный.

10 июня 2023, 12:14
Фото: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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